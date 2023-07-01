世界最古老報紙維也納日報停刊 奧地利文化界不捨

世界上最古老的報紙奧地利「維也納日報」宣告停刊，讓奧地利文化界感到不捨。（法新社）

2023/07/01 22:08

〔中央社〕世界上最古老的報紙奧地利「維也納日報」，昨天發行最後一天後宣告停刊，讓奧地利文化界感到不捨。

奧地利新聞業長期由八卦聳動的小報主宰，1703年創刊的「維也納日報」（Wiener Zeitung）是少數以新聞品質著稱的日報，也是世界上發行歷史最悠久的報紙。

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此外，這份報紙的特殊之處是19世紀中起屬奧地利國有，高層隨政黨輪替更換，但評論維持批判色彩，關注一般媒體冷落的國際議題，2015年簽署的編輯室公約更確認編採的獨立性。

「維也納日報」停刊，主因是奧地利政府廢除公司在該報刊登公開資訊的義務，讓報紙每年短少1800萬歐元（約新台幣6億元）的收入；編輯部縮編後，目前僅剩20人，將以數位媒體的形式繼續存在，未來充滿未知數。

這份傳統報紙停止發行，讓奧地利文化界和菁英感到不捨，總編輯塞費德（Thomas Seifert）對紙本報紙發行300多年後停印感到「憤怒、憂鬱和悲傷」，反對黨奧地利社會民主黨（SPO）稱是「奧地利媒體和文化痛苦的一天」。

6月30日出刊的最後一份「維也納日報」，前總理舒塞爾（Wolfgang Schussel），以及出身奧地利、在美國好萊塢成名的阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）等名人紛紛受訪表示不捨，編輯撰文向讀者道別。

頭版還印了幾個斗大數字，回顧報紙的悠久歷史：「116840天、3839個月、320年、12位總統、10位皇帝、2個共和國、1份報紙」。

「維也納日報」停刊後，世界上發行歷史最久報紙的頭銜，從此拱手讓給德國中部的「希德斯罕廣訊報」（Hildesheimer Allgemeine Zeitung）。

這份1705年創刊的地方報，依然維持星期一到星期六每天出刊的德國報業傳統，發行量約3萬份。

「維也納日報」6月30日出刊最後一份紙本發行的報紙，剛出爐的頭版記載著維也納日報所走過的歷史足跡。（法新社）

奧地利國家圖書館館長雷內·賴納 （Rene Rainer） 展示1914年6月29日發行的《維也納日報》，刊載了奥匈帝国皇储斐迪南大公遇刺的消息，這起事件為第一次世界大戰掀起了戰火。（法新社）

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