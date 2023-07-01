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    中國江西化工廠恐怖爆炸！「黑蘑菇雲」衝天驚悚畫面曝

    江西省貴溪市一座化工廠1日上午發生恐怖爆炸起火，現場冒出大量濃煙。（擷取自微博）

    江西省貴溪市一座化工廠1日上午發生恐怖爆炸起火，現場冒出大量濃煙。（擷取自微博）

    2023/07/01 21:47

    〔即時新聞／綜合報導〕中國江西省貴溪市一座化工廠今（1）日上午爆炸起火，現場瞬間被巨大的濃濃黑煙覆蓋，畫面驚悚。當地警消趕抵現場後，火勢約在下午2點56分撲滅，官方宣稱並未造成人員傷亡，爆炸起火原因仍待調查。

    綜合中媒報導，發生爆炸的化工廠是位在貴溪市的江西乾泰新材料有限公司，警消上午10點30分接獲報案，趕往現場搶救。從推特上流傳的畫面可看到，大火產生的黑煙已形成濃黑巨型蘑菇雲狀，現場濃煙密布。

    貴溪市應急管理局回應，接到的報告是火災而非爆炸，並因涉及化學品，後續已和環保部門在現場處置。警消指出，火勢在下午取得控制，廠區及周邊人員也已經全部撤離，目前並無人傷亡，正在調查起火原因。

    據天眼查App資料顯示，乾泰新材料有限公司成立於2016年，註冊資本1200萬元人民幣，主要業務為化工產品（不含危險化學品）生產、銷售等。在2022年，該公司就曾因行政執法人員在現場進行監督檢查時，查出現場並沒有安全管理，遭鷹潭市應急管理局開出「行政處罰」。

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