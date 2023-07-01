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    《捍衛戰士》撤台灣國旗效應 美國防部：拒與配合中國審查片商合作

    1986年的《捍衛戰士》電影中出現台灣國旗，但《捍衛戰士：獨行俠》預告片把飛行夾克上的台灣和日本國旗移除。（資料照，擷取自預告片與臉書）

    1986年的《捍衛戰士》電影中出現台灣國旗，但《捍衛戰士：獨行俠》預告片把飛行夾克上的台灣和日本國旗移除。（資料照，擷取自預告片與臉書）

    2023/07/01 19:58

    〔編譯管淑平／綜合報導〕美國國防部近日更新軍方與電影製片公司合作規範，表明禁止對配合中國政府審查要求的電影，提供任何協助。這項規定的修改，與好萊塢票房電影《捍衛戰士：獨行俠》一度為了在中國發行，而在續集中將第一集電影中出現的台灣、日本國旗撤掉的爭議有關。

    美國政治新聞網站《政客（Politico）》6月30日披露，五角大廈6月28日公布修訂後的合作規範，明言電影製片商希望美國軍方協助拍片，就必須承諾不會讓北京變更電影內容，「當有證據可證明電影製作上，配合或者可能配合中國政府的要求……，為了促進中國國家利益而進行電影內容審查，國防部將不會提供製作上的協助。」

    此外，與電影製作無關連人士提供電影可能配合中國審查要求的「可驗證訊息」，也將被五角大廈納入考量。新規定還指出，一旦國防部批准協助拍片，將指派一名軍方人員與製片公司合作，片商收到審查要求，須書面知會軍方，知會內容包括審查條件以及片商是否已經或者可能配合審查。

    美國國防部是應聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）在2023會計年度國防預算法案中加入相關要求而修改這份規定。克魯茲曾在參議院發言針對《捍衛戰士》續集撤除台、日國旗爭議，批評好萊塢順從中國審查要求，「獨行俠也怕中國，這告訴全世界什麼？」

    這幾年大力推動反擊北京對好萊塢電影審查的克魯茲，肯定五角大廈修改規定。他說，中共花數十億元做大外宣和審查，多年來好萊塢協助他們審查電影，來獲得電影在中國上映，但同時繼續與美國政府合作電影拍攝工作，這項新規定「將強制電影片商在兩邊中二選一，我審慎樂觀地認為，他們會做出正確的選擇，拒絕中國的勒索。」

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