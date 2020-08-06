好萊塢迎合中國審查 研究員：國旗旗幟消失非小事

「美國筆會」今天發表報告，揭露美國好萊塢電影業為迎合中國而自我審查。主筆研究員塔哲表示，諸如中華民國國旗在電影中消失，看似小事，但一點一滴累積起來影響深遠。（路透資料照）

2020-08-06 15:11:11

〔中央社〕「美國筆會」今天發表報告，揭露美國電影業為迎合中國而自我審查。主筆研究員塔哲表示，諸如中華民國國旗在電影中消失，看似小事，但一點一滴累積起來影響深遠。

非營利組織「美國筆會」（PEN America）今天發表94頁報告，以「好萊塢製造，北京審查」為題，揭露美國電影為了進入中國市場，產製流程中出現系統化的自我審查。

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報告指出，美國主流電影公司與一線導演的決策，從選角、劇本、台詞與場景設定，逐漸以「避免激怒中國為出發點」。3個英文T開頭的詞：台灣、西藏、天安門事件被視為不可碰觸的敏感議題。

美國筆會在網站公布報告外，貼出主筆塔哲（James Tager）一段12分鐘錄音訪談，說明好萊塢自我審查的嚴重程度與後果。

訪談主持人問：「好萊塢是商人，為了進入中國市場而採取一些或多或少的妥協，諸如台灣的旗幟被拿掉、南海疆界重劃等，為什麼至關重要？人們為何需要感到不安？」

塔哲回答：「我們必須思考，細微的修改可能一點一滴累積，形塑全世界對中國領導人和政策的看法，例如新疆的侵害人權。這些調整對我們來看可能無關政治，實際上卻跟政治很有關連。」

這裡談的台灣旗幟，指的是未上映新片「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick）預告片裡，被人發現與34年前第一集相比，續集裡主角湯姆克魯斯（Tom Cruise）夾克上中華民國國旗不見了。

塔哲以2013年電影「末日之戰」（World War Z）舉例，「事後來看，就算是一點點的小調整，也能影響故事方向」。

「末日之戰」講述一種虛構的殭屍病毒擴散全球，電影公司刪除談到「病毒源自中國」的片段。塔哲表示「末日之戰」小說作者布魯克斯（Max Brooks）曾說明，原先這樣設定，為了凸顯中國封鎖消息，導致病毒大流行。

塔哲指出，這份報告要證明，好萊塢的自我審查已成系統化現象，「中國正變成全球最大觀影市場，進場門票握在中國政府手中。好萊塢更加需要中國，中國不需要好萊塢」。

中國2019年的電影票房排行前10名，中國電影占了8部，好萊塢電影只有「復仇者聯盟：終局之戰」、「玩命關頭：特別行動」進榜，顯示中國政府的手上握有籌碼。

在蒐集資料的過程中，有許多業界人士不願意公開受訪，擔心露面會影響飯碗。塔哲指出，這種噤聲的現象顯示，自我審查在幕後非常嚴重，在檯面下、關門會議等非正式場合發生，「一般人看不到這一面，只看到偶而有些案例浮上檯面」。

塔哲指出，越來越多例子顯示，電影公司不只專為中國市場修改版本，就算是對全球發行的版本也採取一樣的審查標準，讓外界不會發現中國版特別不一樣，如此一來所有電影都向中國審查官員的口味靠攏。

塔哲坦言，要求電影業全面向中國審查說不，那是不可能的事，但他呼籲以「公開透明」保障創作自由，要求電影業定期揭露來自北京或其他各國政府的審查要求與回應方式。

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