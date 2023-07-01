美參謀首長聯席會議主席：中國攻台並非已成定局

密利6月30日出席公開活動時表示，中國攻台並非已成定局。（法新社）

2023/07/01 15:31

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）6月30日在美國「全國記者俱樂部」（NPC）表示，雖然中國國家主席習近平下令共軍在2027年前做好入侵台灣的準備，但沒有跡象顯示他已決定侵台，這讓美國和其他國家有時間向習表明，使用武力將是一個壞主意。

《美國之音》（VOA）報導，密利向NPC聽眾表示，只要美國及其盟友能夠保持對中國的軍事優勢，並在必要時進行升級更新和現代化改造，就可以說服北京不去攻打台灣，「我們的動作愈快，就能愈快保持軍事優勢，那麼就更有可能遏阻戰爭發生。假如戰爭真的發生，我們也將會獲勝」。

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密利強調，美國應「確保習主席每天醒來後都說，今天還不是（攻打台灣的）那天，而那個決定永遠不會到來。」

VOA指出，密利的評論與美國高級情報官員的分析一致，他們在過去1年的大部分時間裡一直認為，習近平更願意用和平的方式統一台灣。然而，一些官員和分析人士擔心，俄羅斯入侵烏克蘭將促使北京甘冒對台灣開戰的風險。其他人則警告，中國可能會從俄國的失敗中吸取教訓。

此外，密利也反駁某些聲音對美國目前處理中國和台灣事務的批評，重申美國及其盟友有能力支持烏克蘭和台灣，儘管在武器和彈藥方面有些需求發生重疊，「這不是一場零和遊戲，還有其他盟友和夥伴會幫助台灣，不僅僅是美國。」

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