為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美參謀首長聯席會議主席：中國攻台並非已成定局

    密利6月30日出席公開活動時表示，中國攻台並非已成定局。（法新社）

    密利6月30日出席公開活動時表示，中國攻台並非已成定局。（法新社）

    2023/07/01 15:31

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）6月30日在美國「全國記者俱樂部」（NPC）表示，雖然中國國家主席習近平下令共軍在2027年前做好入侵台灣的準備，但沒有跡象顯示他已決定侵台，這讓美國和其他國家有時間向習表明，使用武力將是一個壞主意。

    《美國之音》（VOA）報導，密利向NPC聽眾表示，只要美國及其盟友能夠保持對中國的軍事優勢，並在必要時進行升級更新和現代化改造，就可以說服北京不去攻打台灣，「我們的動作愈快，就能愈快保持軍事優勢，那麼就更有可能遏阻戰爭發生。假如戰爭真的發生，我們也將會獲勝」。

    密利強調，美國應「確保習主席每天醒來後都說，今天還不是（攻打台灣的）那天，而那個決定永遠不會到來。」

    VOA指出，密利的評論與美國高級情報官員的分析一致，他們在過去1年的大部分時間裡一直認為，習近平更願意用和平的方式統一台灣。然而，一些官員和分析人士擔心，俄羅斯入侵烏克蘭將促使北京甘冒對台灣開戰的風險。其他人則警告，中國可能會從俄國的失敗中吸取教訓。

    此外，密利也反駁某些聲音對美國目前處理中國和台灣事務的批評，重申美國及其盟友有能力支持烏克蘭和台灣，儘管在武器和彈藥方面有些需求發生重疊，「這不是一場零和遊戲，還有其他盟友和夥伴會幫助台灣，不僅僅是美國。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    美議員：習近平更能容忍風險 台海衝突恐比2027「早得多」
    2023/06/16 16:16

    美議員：習近平更能容忍風險 台海衝突恐比2027「早得多」
    力抗半導體景氣低迷 彭博：台灣對美晶片出口連26個月成長
    2023/06/12 14:42

    力抗半導體景氣低迷 彭博：台灣對美晶片出口連26個月成長

    三重房市利多不斷 新市政特區成形中
    對台動武不會存在速戰速決！美國印太司令籲習近平記取教訓
    2023/05/25 08:38

    對台動武不會存在速戰速決！美國印太司令籲習近平記取教訓
    印太衝突發生 台灣怎麼應對？美智庫研究：「國安利益優先」
    2023/05/19 13:53

    印太衝突發生 台灣怎麼應對？美智庫研究：「國安利益優先」

    酵素、益生菌分不清？差異功能全解析
    稱郭是台灣川普 外媒：與中國關係深厚 非總統適合人選
    2023/05/16 13:04

    稱郭是台灣川普 外媒：與中國關係深厚 非總統適合人選
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播