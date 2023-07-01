坐不完的牢！美國男服刑13年出獄後 又因多年前母子雙屍案被捕

美國男子坐牢13年出獄後，立即因涉嫌多年前的母子雙屍三命懸案被捕。圖為偵辦本案的赫夫林警察局警車。（圖擷自City of Heflin Police Department臉書）

2023/07/01 14:18

〔即時新聞／綜合報導〕法網恢恢，疏而不漏！美國現年39歲男子路易斯（Lewis Ladon Spivey），2010年因搶劫等罪嫌被判坐牢15年，在佛州監獄服刑後於6月27日提早出獄，但還沒來得及呼吸自由的空氣又立刻被捕，因為他被查出涉嫌2002年一起母子雙屍三命懸案。

據《NBC》報導，2002年9月16日，23歲孕婦莫妮卡（Monica Rollins）和6歲兒子道爾頓（Dalton Rollins），陳屍在阿拉巴馬州赫夫林（Heflin）鄉村地區，其中莫妮卡已懷胎8個多月，剩不了多久就能迎接新生命的到來，孰料卻慘遭毒手。

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此案多年來都未偵破，但赫夫林警察局長斯科特（Scott Bonner）透露，警方日前獲得DNA測試撥款後，商請加拿大實驗室檢驗了一些物品，並鎖定嫌犯為莫妮卡當年的熟人路易斯。

斯科特表示，路易斯因母子雙屍命案被捕後，已承認自己殺害莫妮卡和道爾頓的罪嫌，並概述當天事情發生的經過，但斯科特並未說明路易斯的犯案動機。

斯科特指出，重新調查本案最困難的部分之一，無疑是聯繫莫妮卡的家人並詢問他們是否同意檢驗證物，畢竟每個認識那個家庭的人都知道他們一直活在痛苦之中。

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