美國女高中生遇害懸案 52年後終於確認兇嫌身分

美國馬里蘭州16歲女高中生康耶斯於1970年10月16日失蹤後遇害，過了52年終於確認兇嫌身分。（美聯社）

2023/03/11 15:44

〔即時新聞／綜合報導〕1970年10月16日，美國馬里蘭州16歲女高中生康耶斯（Pamela Conyers）參加學校活動，開車去購物中心幫忙買東西時失蹤，4天後在一處樹林裡發現她遭勒斃的遺體，由於一直找不到嫌犯成為了懸案，過了52年之後終於確認兇嫌為當時21歲的威廉斯（Forrest Clyde Williams II），但他已於2018年自然老死。

據《美聯社》報導，美國聯邦調查局探員索博辛斯基（Tom Sobocinski）透露，調查人員從1970年的犯罪現場證據採集了DNA，透過家族遺傳系譜確認嫌犯就是威廉斯，目前沒有證據顯示他和死者互相認識，而且不排除還有共犯涉案的可能性。

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威廉斯一生當中大部分時間都在維吉尼亞州度過，10幾歲時他跟著家人搬到馬里蘭州，並在安妮阿倫德爾郡一處高中就讀，過了一段時間後他又搬回到維州。

威廉斯在1970年代曾因喝酒鬧事、行為不檢等輕罪被捕，因此拍下了警局檔案照，1990年他還涉及無證捕魚收到法院傳票，此外再無犯罪前科。威廉斯一生育有2個小孩並且有多名親屬在世，但家屬並未接聽媒體電話。

索博辛斯基表示，能夠幫康耶斯伸張正義讓他們感到很欣慰，有些命案可能會變成冷案（cold case），調查人員也有可能會世代交替，但受害者永遠不會被遺忘。

嫌犯為當時21歲的威廉斯，但他已於2018年自然老死。（美聯社）

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