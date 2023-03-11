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    美國女大生「無屍命案」 嫌犯被判25年有期徒刑

    美國加州女大生無屍命案，嫌犯保羅（圖）被判25年有期徒刑。（美聯社）

    美國加州女大生無屍命案，嫌犯保羅（圖）被判25年有期徒刑。（美聯社）

    2023/03/11 11:33

    〔即時新聞／綜合報導〕美國加州州立理工大學女大生克里斯汀（Kristin Smart），1996年失蹤後從此人間蒸發，2002年被宣告死亡但至今仍未尋獲遺體，當時和她同校的保羅（Paul Flores）去年10月被陪審團認定犯下一級謀殺罪，加州蒙特瑞郡高等法院法官本月10日宣判保羅25年有期徒刑。

    《NBC》報導，1996年5月25日，克里斯汀在校外派對喝醉後由保羅送她回去，保羅就這樣成為最後見過克里斯汀的人，因此他長期以來都被視為嫌疑人。當局在20多年來展開了數十次搜索都苦無進展，直到近年來將注意力轉移到保羅父親魯本（Ruben Flores）身上，才終於有了突破口。

    2021年3月，針對魯本住處進行搜查後，警方發現木頭地板下一處土壤有移動過的跡象，範圍大約和棺材大小相當，並且驗出人類血液痕跡，可惜的是血液降解得太厲害，無法進行DNA比對。

    檢察官認為，保羅當晚在大學宿舍內對克里斯汀性侵未遂，隨即將其殺害並由父親協助處理遺體，多年後父親又將女大生遺骸轉移到其它地方，藉由這些證據保羅和魯本於2021年雙雙被捕，但2人拒不認罪。

    在去年10月的審判中，陪審團裁定保羅一級謀殺罪成立，父親魯本則是無罪釋放，克里斯汀的父親斯坦（Stan Smart）當時悲痛地表示，只要沒找到克里斯汀，這個案子就無所謂快樂或喜悅。

    女大生於1996年失蹤後2002年被宣告死亡，但遺體從未被尋獲。（路透）

    女大生於1996年失蹤後2002年被宣告死亡，但遺體從未被尋獲。（路透）

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