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    歐盟金援烏克蘭協助重建 匈牙利總理反對

    匈牙利總理奧班（Viktor Orban）今（30日）表示，反對歐盟要求各個成員國額外撥款，償還烏克蘭金援的貸款利息。（法新社）

    匈牙利總理奧班（Viktor Orban）今（30日）表示，反對歐盟要求各個成員國額外撥款，償還烏克蘭金援的貸款利息。（法新社）

    2023/06/30 19:44

    〔即時新聞／綜合報導〕歐盟近期承諾在未來4年內，將提供一筆資金供烏克蘭重建，但由於歐盟要求各個成員國額外撥款，以負擔沉重的貸款利息，遭到匈牙利總理反對，並稱當局不會提供資金支援烏克蘭。

    《路透》報導，歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）20日表示，歐盟將在2024至2027年間，提供烏克蘭500億歐元進行重建。

    由於全球疫情、烏俄衝突和能源危機影響，全球陷入高通膨危機，導致貸款利息增加，歐盟執委會要求各國需額外提供660億歐元，其中包括對中東及非洲國家提供援助，並撥出150億歐元處理非法移民的事宜。

    對此，立場親俄的匈牙利總理奧班（Viktor Orban）今（30日）在布魯塞爾舉辦的歐盟峰會上稱道，匈牙利按規定能獲得700億歐元的重建基金，但至今當局仍未實質獲得該筆資金，卻要提供更多資金償還烏克蘭金援的貸款利息，直呼歐盟執委會的要求十分「荒謬」，也表示匈牙利政府不同意對烏克蘭提供金援。

    奧班過去曾多次反對制裁俄羅斯，也不斷打壓國內的新聞自由。報導內提到，歐盟執委會曾指責匈牙利現任政權破壞該國的民主和法治，並阻止對匈牙利提供重建資金。

    歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）20日表示，歐盟將在2024至2027年間，提供烏克蘭500億歐元進行重建。（法新社）

    歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）20日表示，歐盟將在2024至2027年間，提供烏克蘭500億歐元進行重建。（法新社）

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