見風轉舵！匈牙利總理挺歐盟制裁 普廷痛失重要盟友

俄囉斯侵略烏克蘭後，匈牙利總理奧班（右）態度180度大轉變，力挺歐盟制裁俄國。（路透檔案照）

2022/03/03 18:10

〔編譯盧永山／綜合報導〕根據CNBC報導，匈牙利總理奧班（Viktor Orban）是俄羅斯總統普廷的長期盟友，作為也經常觸怒歐盟領袖，但自俄國侵略烏克蘭以來，奧班的態度有180度大轉變，他力挺歐盟制裁俄國，讓普廷失去一個重要支持力量。

俄羅斯上週正式承認烏克蘭東部由親俄分離主義勢力控制的頓內茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Luhansk）後，歐盟開始對俄國的初步制裁方案，但當時歐盟內部有個重大疑慮：匈牙利及其領導人奧班是否同意？

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不願具名的歐盟官員說，對奧班而言，當時是個關鍵時刻，他究竟是要展現對俄國的忠誠？還是對歐盟？而過去幾天，奧班的回應讓許多政治專家訝異，但受到歐盟歡迎。這名歐盟官員說：「匈牙利加入和支持歐盟的團結相當重要。」

奧班經常吹噓他與普廷關係密切，他在今年2月初的一場聯合記者會上說，他與普廷已合作13年，在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）大流行期間，匈牙利成為歐盟第一個採購俄製疫苗的國家，即便歐盟並未核准那款疫苗。過去10年，匈牙利增加俄國天然氣進口，從2010年的907萬立方英尺增到2019年的1771.5萬立方英尺。

如今俄羅斯侵略烏克蘭，奧班選擇歐盟，拒絕站在普廷那邊。奧班政府宣布，將接納烏克蘭難民，也支持烏克蘭申請加入歐盟，與其他歐盟成員國共同制裁俄國寡頭企業大亨和俄國經濟。

不過，智庫歐洲政策研究中心（CEPS）傑出研究員格羅斯（Daniel Gros）說：「奧班是個機會主義者，這幾天他不會站在俄羅斯那邊。普廷未來的支持非常不確定，也不會獲得自己選民的支持，這就是他支持制裁的原因。他想成為受人尊敬的領導人，並感覺到他的人民不想與歐盟發生爭執。」

諮詢公司 Teneo 的中歐和東歐顧問圖爾沙（ Andrius Tursa）說 ，來自歐洲的壓力和俄羅斯侵略的「意外規模」，可能影響了奧班支持歐盟的決定。但他警告，匈牙利反對將武器通過其邊界運往烏克蘭。

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