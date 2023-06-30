開車族必學！ 日媒教「2步驟快速降溫」 保證讓冷氣更快涼

日媒《grape》分享一個妙招，表示只要在上車後事先做簡單2步驟，就能讓車內迅速降溫。示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照，彭博）

2023/06/30 15:34

〔即時新聞／綜合報導〕炎炎夏日到來，這時若將車子停在室外，經過烈日曝曬後，車內溫度必會飆升到跟「烤爐」一樣，讓人難以忍受，且即便打開冷氣，也要過許久才有涼感。對此，日媒《grape》分享一個妙招，表示只要在上車後事先做簡單2步驟，就能讓車內迅速降溫。

據日媒《grape》報導，該媒體先在下午戶外氣溫28度時，找到一台從上午開始就停在室外的汽車進行一項實測。報導指出，測試人員將溫度計放入車內僅約1分鐘，溫度計就飆升到37度，而且還在持續上升，代表車內的溫度遠比車外溫度還要高上許多。

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報導指出，想要讓汽車降溫，關鍵在於發動引擎之前，要先把內部熱氣排出，才能讓空調更容易製冷。首先，把後座左右車窗完全打開；接著將駕駛座車門當作打氣筒般，反覆開關4、5次，讓車內熱空氣加速從後座左右窗戶散出；最後上車再開啟空調，就能更快感覺到舒適涼爽。

報導也強調，測試人員對許多不同款車輛進行實測後，發現利用車門及車窗的「對角線位置」，正是這個降溫技巧的關鍵，只要符合對角的組合，無論從哪個角度進行上述步驟，也能達到相同的效果。

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