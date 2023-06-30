取消對中防長李尚福制裁才能對話？美五角大廈：哪有這回事

中國駐華盛頓大使館發言人劉鵬宇29日表示，對於中美高級軍事官員恢復對話保持開放態度，但前提是美國必須取消對中國國防部長李尚福的制裁，但遭美國五角大廈（國防部）拒絕。 圖為美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）（右）6月1日於「香格里拉對話」晚宴上，與中國國防部長李尚福（左）短暫握手示意。（記者盧永山攝）

2023/06/30 12:37

〔編譯盧永山／綜合報導〕近來美國多次呼籲中國，恢復兩國高級軍事官員的對話，以降低可能的軍事衝突，中國官員則一再表示，他們對對話持開放態度，但前提是美國必須取消制裁。中國駐美國大使館官員6月29日再重申這個前提，但遭美國五角大廈（國防部）拒絕。

根據彭博報導，中國駐華盛頓大使館發言人劉鵬宇29日表示：「美方知道與中國的兩軍關係困難的原因，在兩國之間進行任何交流與合作之前，應該消除這些障礙。」

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劉鵬宇並未具體說明中國希望取消的是哪些制裁，但中國官員先前曾指出，美國對中國國防部長李尚福的個人制裁是癥結所在。

美國國防部29日拒絕了這個要求，並認為中國高級軍事官員沒有充分的理由迴避與美國對口官員的對話。

美國國防部新聞秘書萊德（Patrick Ryder）接受美國之音訪問表示，「從我們的角度來看，保持開放的溝通管道沒有任何障礙」，美國國防部長奧斯汀（ Lloyd Austin ）現在可以與中國國防部長溝通，（美國的）這些制裁不需要解除，他就能與對其對口官員溝通。

奧斯汀和李尚福本月稍早在新加坡舉行的年度「香格里拉對話」中進行了簡短的交談，但美國國防部官員稱，這次交流沒有實質內容。

美國國務院是在2018年9月20日宣布，時任中共中央軍委裝備發展部長的李尚福，因涉及與俄羅斯軍火商的「重大交易」，亦即中國在2017年購買10架蘇35戰鬥機、2018年採購S-400地對空飛彈系統，依美國「以制裁反制美國敵人法案」被列為制裁對象。

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