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    機場電動步道跌倒……女遊客左腿捲入輸送帶被迫當場截肢脫困！

    廊曼國際機場一名女遊客在「電動平面步道」上不慎跌倒，左腳被捲入輸送帶，最後被迫當場截肢。（圖翻攝自推特）

    廊曼國際機場一名女遊客在「電動平面步道」上不慎跌倒，左腳被捲入輸送帶，最後被迫當場截肢。（圖翻攝自推特）

    2023/06/30 06:29

    首次上稿 00:27
    更新時間 06:29

    〔即時新聞／綜合報導〕位於泰國首都曼谷的廊曼國際機場（Don Mueang International Airport）週四（29日）發生一起意外，一名女遊客在「電動平面步道」上不慎跌倒，左腳被捲入輸送帶動彈不得，經趕到場的醫療團隊評估後，該名女遊客被迫現場截肢。

    根據《美聯社》 報導，本月29日上午，一名57歲泰國女子準備於廊曼機場第二航廈搭機前往該國南部洛坤府國際機場（Nakhon Si Thammarat Airport），不料前往登機的電動平面步道上，女子在步道末端被自己的行李箱絆倒，左腳膝蓋以下部位被捲入輸送帶，雖然當下有其他旅客見狀趕緊按下緊急暫停按鈕，但女子還是沒能將卡住的腳拉出。

    廊曼機場人員與醫療團隊獲報後趕到現場，經評估最終決定將女子的左腿當場截肢，膝蓋以下直接切除，並送往機場附近的普密蓬阿杜德醫院（Bhumibol Adulyadej Hospital）接受治療，院方表示女子的腿已無法重新接上。

    廊曼機場負責人塔納庫吉拉帕特（Karun Thanakuljeerapat）事後發聲明表示，「機場將全面負擔該女子的醫療費用，並將就其他賠償問題與女子展開協商。機場方也將重新審視相關設施安全性，確保不再發生此類事故。」

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