中國年薪345萬老總45歲失業 求職處處碰壁引共鳴

中國除了年輕人失業率飆高，中壯年失業問題也浮上檯面。（示意圖）

2023/06/29 19:36

〔中央社〕中國網路近日出現一篇描寫年薪人民幣80萬元（新台幣345萬元）的民企總經理，在45歲失業後求職處處碰壁，只好擔任時薪僅18元的一對一快遞員，引起強烈共鳴並成為話題。

中國除了年輕人失業率飆高，中壯年失業問題也浮上檯面。

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搜狐公眾號「極晝工作室」日前發表題（為）「當一個45歲的中年男人重新找工作」的文章指出，現年45歲的魏鵬（化名），10年前擔任中國南方一家家居用品企業的區域總經理。當時，魏鵬的年薪高達80萬元，有房有車，旗下有100多名部屬。

文章指出，魏鵬在10年後的今年失業，45歲的他卻一直找不到正職工作，應徵肯德基、必勝客、宜家、星巴克等連鎖店的兼職工作，全數失敗。其中，面見他的肯德基店長直言，他們徵的時薪16.5元前台飲料員職缺，「小伙子小姑娘學生最好」。

擁有19年居家用品銷售經歷的魏鵬，雖然並不氣餒，持續應徵多個基層工作，甚至不排斥擔任清洗空調及油煙機的工作，但不是石沉大海就是被拒絕。他才逐漸明白，自己因為步入45歲這個被中國企業普遍內化的「就業紅線」，才遭到年齡歧視。

根據敘述，魏鵬倒數第2份工作，是在自家附近的花店兼職工作，時薪只有12.5元，卻有不少婆婆媽媽們搶著應徵，且人數越來越多，但他也只做到5月19日花店「五二0」業績高潮前夕。隔天，魏鵬轉而擔任「一對一專送」的「閃送」快遞員，時薪18元，一整天賺了145元，一直做到現在。

這篇文章發表後，不但引起許多中年男女的共鳴，不少網路評論者紛紛以「45歲能做什麼」為開頭，直陳中國中年失業群體的數量日趨龐大，問題不但不下於相對被熱炒的青年人失業，且中年失業對社會、國家的衝擊，將明顯大於青年人失業。

自由亞洲電台報導，杭州民眾魏楨凌表示，中國經濟衰退，民營企業首當其衝加上被打壓，身邊好幾個老闆的公司倒閉了，他們的年齡甚至比魏鵬更大，出去找工作根本不現實，「沒有人會要他們」。

魏楨凌說，即使手中有房產，但在降價3、4成也賣不掉變不了現的情況下，現金一用完，生計就會陷入困境。自己的朋友有人失業後開網約車，日夜都開每月最多也就賺8000、9000元，若生病或休假只剩4000、5000，在杭州很難生活。

中國博主「深度知局」對失業率高漲、連鎖咖啡廳座位甚至坐滿失業者的現象發文感嘆，大家都聽說「百年未有之變局」，卻不知道代表了什麼意義。現在，看看自己和身邊人的遭遇，切身感受到無盡的寒意。

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