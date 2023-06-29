烏克蘭最新民調︰3成民眾認為中國是敵國

民調顯示，3分之1烏克蘭人視中國為敵國。圖為2022年2月，俄羅斯總統普廷訪問北京，參加北京冬季奧運會開幕式，中國國家主席習近平出面接待。（路透檔案照）

2023/06/29 17:31

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭非政府組織「社會學評分團」（Rating Sociological Group）29日公布最新民調結果指出，烏克蘭人對中國的態度正在惡化，3分之1的烏克蘭認為中國是敵國。

作為第22次全國戰爭狀況調查的一部分，今年6月1日至2日，「社會評分團」與另一個非政府組織「跨大西洋對話中心」合作，對烏克蘭人的態度進行了調查。

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根據這項民調，烏克蘭人對最大盟國的態度仍然非常正面：94%的人認為波蘭是友好國家，86%的人認為美國友好，85%的人認為英國友好；烏克蘭人德國的態度不斷改善，評價德國為友好國家的比例，從去年的65%上升到目前的80%。

相反地，烏克蘭人對中國的態度正在急劇惡化。去年10月的調查顯示，64%的烏克蘭人認為中國是一個相當中立的國家，如今34%的人將其評估為敵對國家，52%的人將其評估為中立。

對於土耳其，對其作為中立國家的評價有所上升，48%認為該國中立，40%認為其友好，而去年對其作為友好國家的評價（51%）高於中立國家（39%） 。

這次調查是在95%的信心水準下，從烏克蘭全國（不含俄軍佔領的克里米亞及頓巴斯地區）1000位18歲以上之民眾，依烏克蘭國家統計局數據採樣，在年齡、性別和居住類型方面具有代表性，抽樣誤差為3.1個百分點。

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