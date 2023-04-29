要靠民間企業救經濟 中共網信辦公室：不准再提「國進民退」

國進民退是過去習近平強推的政策，如今為恢復民營部門信心，相關論述將遭掃蕩。（路透資料照）

2023/04/29 23:57

〔編譯魏國金／台北報導〕隨著中國致力恢復民營部門信心，以提振疲軟的經濟，中共中央網絡安全和信息化委員會辦公室（網信辦）28日展開為期3個月的特別行動，禁止惡意打擊中國企業家。

網信辦指出，該行動將深入清理處置企業、企業家虛假不實和侵權信息，打擊惡意炒作行為，依法查處侵害企業、企業家合法權益的網站平台和帳號。

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該公告說，諸如「民營企業賣國論」、「民營企業離場論」以及「國進民退」等論述都將被鎖定，同時將遏止任何洩露企業商業秘密，虛構企業家私生活話題，與炒作企業家個人隱私等行為。

網信辦說，將嚴厲禁止洩露企業家生物識別、醫療健康、金融帳戶、行蹤軌跡、家庭住址、身分證號和電話號碼等個人訊息。而，這項行動旨在「為企業聚精會神於事業、心無旁騖謀發展，營造良好的網絡輿論氛圍」。

南華早報報導，過去10年，中國民族主義興起，民營企業高層，尤其是往往在海外有龐大業務者，時常成為網路漫罵的對象。比如極左網路名人司馬南，2022年8月在其社群媒體帳號被當局關閉之前，未經證實指控「聯想」及其創辦人柳傳志，侵吞國家資產達數月之久。

報導說，網信辦此舉時機點，正值中國國家領導階層試圖重振國家經濟、恢復民營部門信心之際，包括房地產與網路公司，近幾年在中國當局監管打壓，與經濟逆風中苦苦掙扎。

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