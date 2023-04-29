偷渡歐洲中繼站！不到兩週 突尼西亞海岸出現210具非洲移民屍體

一艘從突尼西亞斯法克斯沿海偷渡的移民船，今年4月18日被當地警衛隊攔下。（美聯社）

2023/04/29 23:18

〔即時新聞／綜合報導〕突尼西亞取代利比亞成為偷渡歐洲的中繼站，許多撒哈拉以南的非洲人為逃離貧困和動亂，選擇從突尼西亞坐船移民。近期船難事件頻傳，兩週內，突尼西亞的海岸警衛隊，在海岸線發現210具的移民屍體，短時間劇增的遺體數量，導致醫院的太平間爆滿、醫療資源不堪負荷。

綜合外電報導，據該國國民警衛隊的說法，遺體的初步調查顯示，移民大多來自非洲撒哈拉以南的地區。沿海城市斯法克斯（Sfax）負責移民問題的檢察官馬斯穆迪（Faouzi Masmoudi）說明，從4月18日算起的10天內，共發現210名移民屍體，其中約70人是在斯法克斯東部、鄰近的克肯納群島（Kerkennah Islands）和馬赫迪耶（Mahdia）的海灘上找到的。他補充，這三個地區是大多數非洲移民，嘗試過境到義大利海岸的起點。

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位於斯法克斯的醫院太平間，已經無法負荷持續增加的遺體，該院的太平間最多只能容納40具屍體。馬斯穆迪表示，地方政府為了減輕醫院的負擔，已經在加快進行基因檢驗，經親屬鑑定後盡快埋葬死者。

聯合國移民局表示，假如加上從利比亞偷渡的移民，在過去一週半有將近300人死亡，今年目前為止的死亡人數已經有824人。

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