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    東歐5國點頭！ 開放烏克蘭糧食過境但不進口

    圖為羅馬尼亞農民站上街頭，抗議烏克蘭穀物過於低價。（法新社）

    圖為羅馬尼亞農民站上街頭，抗議烏克蘭穀物過於低價。（法新社）

    2023/04/29 16:38

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯阻斷烏克蘭黑海的出口糧食航運路線後，歐盟介入協助取消了烏糧出口關稅，並成立了「團結通道」等，開放糧食進入東歐國家。沒想到低廉穀物影響到他國市場價格，包括波蘭、斯洛伐克等5國單方面禁止進口。經過歐盟協調後再度簽訂「原則上的協議」，烏克蘭穀物可重新過境東歐5國，但不允許在這些國家內販售。

    綜合外媒報導，歐盟為了支持烏克蘭，介入出口糧食問題，祭出取消關稅並建立「團結通道」，允許烏克蘭走陸路從東歐國家經過。然此政策卻直接影響到波蘭、匈牙利、斯洛伐克、保加利亞、羅馬尼亞等5國，低廉的烏克蘭穀物破壞了市場行情，導致東歐境內糧食滯銷，農民苦不堪言。為了保護自家產業，這5國選擇單方面禁止進口烏克蘭的農產品。

    而歐盟對此感到憤怒，認為東歐5國已違反了現有協議，甚至說出只有歐盟可以決定政策走向的重話。上週經過談判後，波蘭允許烏克蘭糧食恢復過境，然進口禁令仍然有效。而昨日終於在歐盟協助下，達成其他國家同意「原則上的協議」。

    歐盟農業專員Janusz Wojciechowski宣布，烏克蘭穀物得從東歐5國過境，包含小麥、玉米、油菜籽以及葵花籽，但不被允許在這些國家內販售，以保護東歐5國的市場價格。另外，歐盟將提供東歐5國各1億美金（約新台幣30億元），以支持國家農民與產業。同時，歐盟與烏克蘭的戰時貿易制度延長1年至2024年6月為止，條款包括取消關稅等。

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