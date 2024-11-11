曾是《紅衣小女孩2》取景拍攝地！台中「猛鬼遊樂園」驚見女屍 4男嚇壞

4名年輕人今天凌晨闖入園區夜探，竟在廢棄建物內發現一具女屍。（圖由民眾提供）

2024/11/11 15:39

〔記者許國楨／台中報導〕曾是台中地區第一個大型機械遊樂區的「卡多里樂園」，停業多年成為廢墟，因網路盛傳「鬧鬼」成探險勝地，更因《紅衣小女孩2》也曾在此取景拍攝爆紅，今天凌晨有4名男子闖入夜探，未料竟在廢棄建物內發現1具女屍，當場嚇破膽連滾帶爬逃出報案，再為「猛鬼遊樂園」添加一筆靈異色彩。

位於台中市大坑地區的卡多里樂園，可說是台中地區第一個大型遊樂區，也是許多五、六年級生念小學時遠足的共同記憶，但隨著大型遊樂區不斷設立，日益老化的卡多里不敵市場競爭，又碰上921地震，最後選擇停止營業，卻因有人指稱該處「鬧鬼」爆紅，在網路上引發熱烈討論。

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有網友說，卡多里樂園地處山區，當年號稱全台首創360度旋轉雲霄飛車，謠傳曾發生斷軌重大傷亡造成樂園倒閉，冤魂盤踞園內，傳說「紅衣小孩」住在園裡，還有人信誓旦旦表示「一個人騎車上去，後面坐了一個人下來」，詢問哪裡可以「驅邪」？甚至還有靈異節目前往拍攝，推波助瀾下更吸引年輕人呼朋引伴，形成「夜遊、探險」勝地。

2017年，由於《紅衣小女孩2》曾在此取景，劇組原定上映前到樂園附近的福德祠前廣場放映，放映前先舉行祭拜儀式與夜遊，並請法師全程坐鎮讓民眾「安心」看電影，未料此舉卻引起地方恐慌，擔心嚇壞老人、小孩，還衝擊當地觀光產業，市府新聞局為此與劇組協調後，決定取消活動，令人始料未及。

4男夜探嚇壞

而今天凌晨，有4名年輕人闖入園區夜探，竟在1處廢棄建物內驚見1名女屍，嚇得趕緊逃出臉色慘白報案，轄區第五分局表示，今天凌晨2時許獲報，北屯區貴城巷1處建築物內，發現1具屍體，經查死者身上證件，應為林姓女子（42歲）已死亡多時，已連繫家屬指認確認身分。

而鑑識人員到場採證，初步研判無外力介入，排除他殺嫌疑，而家屬雖對死因無意見，惟確切死因仍待檢察官會同法醫相驗後判定。

廢棄的「卡多里樂園」。（圖由民眾提供）

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