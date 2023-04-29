防中外交觸角蔓延 美特使： 美須加速深化與太平洋島國關係

美國太平洋島國談判特使尹汝尚28日表示，美方要加速深化與太平洋島國的外交關係，圖為尹汝尚。（路透）

2023/04/29 13:28

〔即時新聞／綜合報導〕美國太平洋島國談判特使尹汝尚（Joseph Yun）28日表示，面對中國在太平洋島國上的外交發展，美方勢必要加速深化與太平洋島國的外交關係，針對美國現任總統拜登下月是否確定到訪巴布亞紐幾內亞，他則稱目前還沒有確切決定，但太平洋島國將會歡迎拜登的到訪。

根據《路透》報導，美方智庫28日問尹汝尚有關拜登下月22日出訪巴布亞紐幾內亞計畫，尹汝尚回答指出，華府目前尚未做出確切決定，但如果拜登真的去了，相信太平洋島國會歡迎拜登的。

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《路透》引述巴布亞紐幾內亞總理發言人消息指，拜登下月結束位於日本舉辦的G7領袖峰會後，將前往澳洲雪梨參加美、日、澳、印度四國領導人組成的「四方安全對話」（Quad），途中將於22日到訪巴國，於首都莫士比港（Port Moresby）停留3小時。

1位太平洋島國消息人士向《路透》透露，拜登除了會見巴紐領導人外，預計還會見其他十幾位太平洋島國領導人。不過，至截稿前，白宮都未回應這項消息。面對中國在太平洋島國的發展，尹汝尚坦承，美方現在需要加速「追趕」中國在太平洋島國區域的外交進展。

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