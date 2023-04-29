為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    防中外交觸角蔓延 美特使： 美須加速深化與太平洋島國關係

    美國太平洋島國談判特使尹汝尚28日表示，美方要加速深化與太平洋島國的外交關係，圖為尹汝尚。（路透）

    美國太平洋島國談判特使尹汝尚28日表示，美方要加速深化與太平洋島國的外交關係，圖為尹汝尚。（路透）

    2023/04/29 13:28

    〔即時新聞／綜合報導〕美國太平洋島國談判特使尹汝尚（Joseph Yun）28日表示，面對中國在太平洋島國上的外交發展，美方勢必要加速深化與太平洋島國的外交關係，針對美國現任總統拜登下月是否確定到訪巴布亞紐幾內亞，他則稱目前還沒有確切決定，但太平洋島國將會歡迎拜登的到訪。

    根據《路透》報導，美方智庫28日問尹汝尚有關拜登下月22日出訪巴布亞紐幾內亞計畫，尹汝尚回答指出，華府目前尚未做出確切決定，但如果拜登真的去了，相信太平洋島國會歡迎拜登的。

    《路透》引述巴布亞紐幾內亞總理發言人消息指，拜登下月結束位於日本舉辦的G7領袖峰會後，將前往澳洲雪梨參加美、日、澳、印度四國領導人組成的「四方安全對話」（Quad），途中將於22日到訪巴國，於首都莫士比港（Port Moresby）停留3小時。

    1位太平洋島國消息人士向《路透》透露，拜登除了會見巴紐領導人外，預計還會見其他十幾位太平洋島國領導人。不過，至截稿前，白宮都未回應這項消息。面對中國在太平洋島國的發展，尹汝尚坦承，美方現在需要加速「追趕」中國在太平洋島國區域的外交進展。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    回應北韓不斷挑釁 美國核潛艦相隔40年將首度現身南韓
    2023/04/27 07:48

    回應北韓不斷挑釁 美國核潛艦相隔40年將首度現身南韓
    尹錫悅赴美會拜登 白宮晚宴菜色搶先曝光
    2023/04/26 09:51

    尹錫悅赴美會拜登 白宮晚宴菜色搶先曝光

    買這最划算 南科 史博館 商60一次擁有
    重奪半導體領導地位 美斥資3383億成立國家研發中心
    2023/04/26 06:51

    重奪半導體領導地位 美斥資3383億成立國家研發中心

    煩惱母親節禮物、大餐？找他就對了！
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播