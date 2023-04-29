跨性別州議員遭禁入議會 蒙大拿州通過LGBTQ醫療禁令

美國蒙大拿州近期封殺一位跨性別州議員進入議會討論未成年跨性別者的醫療法案，引發LGBTQ+族群不滿。圖為州議員澤菲爾。（路透）

2023/04/29 15:31

〔即時新聞／綜合報導〕美國蒙大拿州週五（28日）宣布通過一項法案，禁止提供未成年跨性別者特定的「性別肯定」醫療服務，這項法案在審理前因為一名跨性別州議員被議會封殺而引發大量關注。

據《路透》報導，蒙大拿州共和黨議員長期推動禁止提供未成年跨性別者「性別肯定」（gender-affirming）的醫療服務，包括提供荷爾蒙和青春阻斷劑等藥物。支持禁令的人認為目前還不能確定這些醫療行為的長期影響，且青少年年紀還太小，即使有監護人同意也未必能負擔這種影響未來人生的選擇。

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反對此案的民主黨跨性別州議員澤菲爾（Zooey Zephyr）認為，若這項法案通過對於未成年跨性別者來說無異於「酷刑」，將導致更多跨性別者自殺。她18日在議會發言時說道「支持該法案的議員雙手都將沾滿鮮血」，引起其他議員不滿，共和黨的人關掉她的麥克風不讓她發言。

澤菲爾的支持者22日到議會旁聽席要求讓澤菲爾發言，結果場面逐漸失控，警方最後逮捕7名抗議人士。州議會週三（26日）以多數決投票通過禁止澤菲爾在剩下的會期期間進入議會。澤菲爾無法現場參與討論，但可以透過線上會議的方式加入討論和投票。消息一出引發LGBTQ+族群不滿，發起多場抗議。

白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）週四稱共和黨議員排除澤菲爾的行為是「對民主價值觀的否定。」

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