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    美韓延伸核嚇阻 金與正嗆拜登年邁荒謬、尹錫悅愚蠢無能

    針對南韓及美國發表「華盛頓宣言」延伸核嚇阻。北韓勞動黨中央委員、北韓領導人金正恩的胞妹金與正對此發出警告，批評美韓協議只會導致更嚴重的危險情況。（美聯社）

    針對南韓及美國發表「華盛頓宣言」延伸核嚇阻。北韓勞動黨中央委員、北韓領導人金正恩的胞妹金與正對此發出警告，批評美韓協議只會導致更嚴重的危險情況。（美聯社）

    2023/04/29 10:44

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統尹錫悅24日到29日訪美，除與美國總統拜登會面，兩國也簽署「華盛頓宣言」延伸核嚇阻。北韓勞動黨中央委員、北韓領導人金正恩的胞妹金與正對此發出警告，批評美韓協議只會導致更嚴重的危險情況。她也嗆拜登年邁荒謬、尹錫悅愚蠢無能。

    尹錫悅近日出訪美國，並在與美國總統拜登會面結束後，於26日發表「華盛頓宣言」（Washington Declaration），延伸對北韓的核嚇阻能力，強化美國對南韓的核保護傘。

    據《韓聯社》引述北韓官媒《朝中社》29日的報導，金與正對此批評，該協議反映了針對北韓最具敵意和及侵略性的行動，並指此舉只會導致東北亞乃至全球的和平和安全將面臨更嚴重的危險情況。

    金與正稱，安全環境的變化只會將北韓推向更遠的地方，「敵人越是執意要進行核戰爭演習，他們在朝鮮半島附近部署的核資產越多，我們（北韓）行使自衛權的權利就越強」。

    金與正也批評兩位領導人，痛斥拜登「過於錯誤估計和不負責任的勇敢」，並酸拜登是一個沒有未來的老人，批評拜登是一個年邁的人，發表荒謬言論，沒有能力為美國的安全和未來承擔責任。同時也抨擊尹錫悅是一個愚蠢的人，因為其無能使安全陷入危機。

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