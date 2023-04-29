北京頻恫嚇武統台灣 中國網友發文稱不願上戰場

北京當局頻恫嚇武統台灣。圖為中國防部發言人任國強，他曾放話「兩岸必然完全統一」，同時對美嗆聲「中國誰也不怕」。（中央社，資料照）

2023/04/29 12:18

〔中央社〕北京當局頻恫嚇武統台灣，但近來中國網友爭相轉傳「開戰絕不上戰場也不會讓孩子去」的反戰文引發熱議，若干小粉紅發帖試圖曉以大義並反制卻遭到抨擊：「這國家不值得我去（打仗）。」

據搜狐網4月20日報導，近期中國網路廣傳的反戰文說：「如果發生戰爭我是不會去的，也不會讓我的孩子去，我是生活在社會底層的人，和平的時候沒人記到我們，有難的時候才想起我們。」

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文章指出：「說什麼國家有難，人人有責，發福利的時候，享受國家待遇的時候都沒有給同等待遇，誰愛去誰去，反正我不會去，也不會讓我的孩子去。」

全文經帳號「閃婚審核中」的頭條號網友予以評論轉發後，吸引超過327萬人次瀏覽和逾萬人留言論戰，更有不少小粉紅在網易、微博等平台發布曉以大義的長篇大論展開反制，不外乎提醒「覆巢之下安有完卵」等。

而微博帳號「華哥評論」的網友更是呼籲，不願上戰場的應該去敘利亞、阿富汗看看，享受被戰火蹂躪的滋味，就會知道甚麼是「國家有難，人人有責」。

但諸多中國網友的回應卻頗不以為然，凸顯中共當局費盡心思著力於政治意識型態的灌輸和洗腦，未盡全功。

若干網友狠酸：「前幾個月還看到一則文章說全民有百分之八十五以上願意為國而戰呢！」、「問題是為誰而戰，如果是為了富人保住他們財產那就讓他們上」、「誰XX發動戰爭鼓吹戰爭誰就是民族的罪人。」

尤其中國官場頻傳貪腐醜聞，網友更不滿指出：「大官的子女老婆都潤去美利堅了，為啥我等韭菜要拋頭顱灑熱血」、「我是不去，請領導幹部子女先上，他們紅色基因好」、「去個X去，這個國家不值得我去」、「我第一個給敵人帶路。」

而飽受內捲之苦的網友則說：「我也贊同，我還得上班掙錢還房貸，我有自己的工作，打仗是某些人的工作吧，工資各種待遇比我們打工的好得多，遇到打仗正是體現他們價值的時候，要不然平時天天訓練來幹嘛。」

分析反戰文獲得廣大迴響的箇中原由，中國知乎網發表「起風了！『不願為國而戰』引起無數人共鳴，行為很危險，該重視了」的文章指出，農管、城管甚至交警等胡作非為，特別農管至少得罪60%以上的民眾，造成非常大的負面影響。

文章說，反戰文也引發省思：「我們去保衛誰？保衛周公子還是保衛家裡有存款九位數的北極鯰魚呢？」還是那些家裡有幾千套房的貪官呢？還是坐在辦公室裡對沒有合同工指指點點的編制員工？」

微博帳號「北極鯰魚」的網友誇稱自己是「潤」到澳洲的中共退休官員孫女，炫耀家有存款達9位數皆因割韭菜，還說家人「感覺貪了」。

文章指出，貧富差距不均也是關鍵，當初說好的先富起來的人帶動後面的人，但是這麼多年過去了，他們並沒有來帶動，反而成了萬惡的資本家，就像之前的核酸公司事件，利用疫情斂財百億。

文章說，更有甚者，有些主流官方媒體都視而不見，反而常常畫大餅，放毒雞湯，令很多人生厭。

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