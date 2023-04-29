為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    各國大使先逃再說 蘇丹國民拿不回護照被困等死

    許多申請簽證的蘇丹人，因為各國大使撤離，護照被遺留在館內拿不回來。（歐新社）

    許多申請簽證的蘇丹人，因為各國大使撤離，護照被遺留在館內拿不回來。（歐新社）

    2023/04/29 11:37

    〔即時新聞／綜合報導〕蘇丹內戰延燒至今人心惶惶，許多人只想要趕快搭乘飛機離開。然而，隨著各國大使館的工作人員撤離，越來越多蘇丹國民的護照被扣留在大使館內，這些護照是當時為了簽證而辦理。各國近期才意識到問題的嚴重性，積極分發滯留的護照，或另尋他法，盡可能地協助他們撤離。

    根據CNN指出，蘇丹內戰從15日爆發，大多數駐蘇丹大使館的工作人員，在一週後就被疏散回國，然而此舉卻意外導致許多蘇丹人被強制困在境內。當時為了辦理簽證，申請人向大使館上繳了自己的護照，隨著工作人員的撤離，這些簽證與護照就這樣滯留在館內。不少國民開始指責大使館疏忽，阻礙他們合法出境。

    一名申請人從臉書聯繫了荷蘭大使館方，然而館方只能無奈表示，他們被迫關閉大使館，同時疏散了所有員工，這也代表著申請人無法拿回護照。大使館補充道，建議直接向當地政府申請新的護照。然而這樣的提議更難實現，因為蘇丹政府一心都在內戰當中，根本無暇顧及民生服務。

    瑞典官員則建議，蘇丹簽證申請人可以先使用護照影本來代替。荷蘭外交部表示，理解外交人員的撤離，讓相關人員陷入困境，已著手研究提供個人支持的可能性。另外義大利外交部則是坦言意識到問題的嚴重性，會盡快歸還護照，並協助相關人員安全撤離蘇丹。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    蘇丹停火協議將結束急撤536人 英外交大臣：無法確定後續航班
    2023/04/27 15:09

    蘇丹停火協議將結束急撤536人 英外交大臣：無法確定後續航班
    俄傭兵介入蘇丹內戰 日韓加速撤僑
    2023/04/22 05:30

    俄傭兵介入蘇丹內戰 日韓加速撤僑

    五甲公園萬坪綠地 公園景觀輕豪宅夯
    蘇丹內戰 平民56死近600傷
    2023/04/17 05:30

    蘇丹內戰 平民56死近600傷
    英脫歐大將申請德國護照？ 民眾目擊在德使館排隊
    2016/08/17 11:31

    英脫歐大將申請德國護照？ 民眾目擊在德使館排隊

    煩惱母親節禮物、大餐？找他就對了！
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播