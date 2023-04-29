各國大使先逃再說 蘇丹國民拿不回護照被困等死

許多申請簽證的蘇丹人，因為各國大使撤離，護照被遺留在館內拿不回來。（歐新社）

2023/04/29 11:37

〔即時新聞／綜合報導〕蘇丹內戰延燒至今人心惶惶，許多人只想要趕快搭乘飛機離開。然而，隨著各國大使館的工作人員撤離，越來越多蘇丹國民的護照被扣留在大使館內，這些護照是當時為了簽證而辦理。各國近期才意識到問題的嚴重性，積極分發滯留的護照，或另尋他法，盡可能地協助他們撤離。

根據CNN指出，蘇丹內戰從15日爆發，大多數駐蘇丹大使館的工作人員，在一週後就被疏散回國，然而此舉卻意外導致許多蘇丹人被強制困在境內。當時為了辦理簽證，申請人向大使館上繳了自己的護照，隨著工作人員的撤離，這些簽證與護照就這樣滯留在館內。不少國民開始指責大使館疏忽，阻礙他們合法出境。

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一名申請人從臉書聯繫了荷蘭大使館方，然而館方只能無奈表示，他們被迫關閉大使館，同時疏散了所有員工，這也代表著申請人無法拿回護照。大使館補充道，建議直接向當地政府申請新的護照。然而這樣的提議更難實現，因為蘇丹政府一心都在內戰當中，根本無暇顧及民生服務。

瑞典官員則建議，蘇丹簽證申請人可以先使用護照影本來代替。荷蘭外交部表示，理解外交人員的撤離，讓相關人員陷入困境，已著手研究提供個人支持的可能性。另外義大利外交部則是坦言意識到問題的嚴重性，會盡快歸還護照，並協助相關人員安全撤離蘇丹。

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