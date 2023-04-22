俄傭兵介入蘇丹內戰 日韓加速撤僑

蘇丹政府軍和武裝團體「快速支援部隊」（RSF）自15日爆發衝突，至今尚未停歇。圖為喀土木國際機場周邊廿日冒出濃濃黑煙。（法新社）

2023/04/22 05:30

衝突近一週 已413人喪生 3551人受傷

〔編譯林雨萱／綜合報導〕蘇丹政府軍和武裝團體「快速支援部隊」（RSF）自十五日爆發衝突，至今尚未停戰，並有證據顯示，俄羅斯傭兵集團瓦格納透過提供軍火介入衝突。世界衛生組織（WHO）廿一日指出，已造成四一三人喪生、三五五一人受傷。五角大廈廿日透過聲明表示，將會在該地區部署額外軍力，以便在需要時，協助使館人員撤退。日本、韓國、西班牙則已決定出動軍機，撤離當地僑民。

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吉布地美軍待命 撤離使館人員

兩名美國官員匿名透露，鑑於蘇丹兩方陣營持續激烈交戰，有必要在吉布地萊蒙尼爾營進行部署；美國大使館車隊在蘇丹首都喀土木遭受攻擊之後，華府十七日便正式啟動這項計畫。目前使館人員已被集中安置在一處，為可能的撤退行動準備。

此外，日本廿一日下午已派出一架C-130運輸機前往日本自衛隊在吉布地的據點待命，準備撤回僑民。日本防衛相濱田靖一同日在記者會表示，一架C-2運輸機和一架KC-767空中加油及運輸機亦將在準備就緒後陸續出發，自衛隊並為撤僑任務組成三七○人部隊。日本外務大臣林芳正強調，將與七大工業國集團（G7）各國合作，全力確保安全。日本政府相關人士透露，截至十九日，包含大使館員工在內，共有六十三名日僑滯留蘇丹。

南韓國防部廿一日決定出動C-130J運輸機和五十多名兵力，前往美軍駐吉布地的基地，接回廿五名韓僑。西班牙外交部廿一日也說，西國軍機準備前往蘇丹接回約六十名國民以及約廿名外國人。

瓦格納集團提供民兵飛彈

與此同時，美國有線電視新聞網（CNN）廿一日引述蘇丹當地知情人士說法指出，俄羅斯傭兵集團瓦格納支持的利比亞軍事強人哈夫塔爾，持續提供RSF飛彈，這些防空飛彈是RSF的主要戰力，助其領袖柏罕對抗蘇丹政府軍總司令達加洛。

CNN和開源組織「關注瓦格納」分析的衛星圖像顯示，早在蘇丹爆發內戰前兩天，一架瓦格納所用的伊留申-76型運輸機，在哈夫塔爾的兩個空軍基地間往返，至少持續至十九日。知情人士指出，瓦格納在哈夫塔爾基地的動作頻頻，顯示俄羅斯和哈夫塔爾可能早在蘇丹爆發內戰之前，就準備援助RSF。不過，RSF否認從俄國和利比亞收到援助。

衛星影像顯示，蘇丹首都喀土木國際機場內一架烏克蘭飛機17日遭到摧毀。（路透）

日本廿一日下午派出一架C-130運輸機前往吉布地待命，準備撤回在蘇丹的僑民。（法新社）

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