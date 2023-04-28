金融時報：習澤通話為盧沙野「損害控制」 也謀取參與戰後安排

烏克蘭總統澤倫斯基（左）、中國國家主席習近平（中）和俄羅斯總統普廷（右）。（法新社檔案照）

2023/04/28 06:25

首次上稿 04-27 23:57

更新時間 04-28 06:25

〔編譯管淑平／綜合報導〕中國國家主席習近平在烏俄戰爭持續1年多後，26日終於與烏克蘭總統澤倫斯基通電話，《金融時報》27日引述分析家看法，這通電話是為中國駐法國大使盧沙野談話爭議進行「損害控制」，也意在確保北京在戰後安排上扮演一角。

請繼續往下閱讀...

報導指出，俄羅斯侵略烏克蘭以來，習近平已經與俄羅斯總統普廷見面，或者通電話至少5次，但是遲至本週才首次與烏國總統澤倫斯基通電話，時間點就在中國大使盧沙野質疑前蘇聯國家的主權，因而激怒歐洲後幾天。中國官員說，時間點是巧合，並讚揚這通電話是北京推動和平所做的最新行動。但是在歐洲，這通與烏國領袖的電話，被許多人視為是在盧沙野談話掀起怒火後，進行「損害控制」。一名歐盟高層官員說，「他們想重回賽場，並且被視為（和平）計畫的一角」。

中國2月公布政治解決烏俄戰爭的12點建議，被西方批評未譴責俄國侵略，且暗批北大西洋公約組織（NATO）多於俄羅斯。上月習近平到俄羅斯國是訪問後，未如外界廣泛預期隨即與澤倫斯基通電話，也加深西方對中國的質疑。許多西方分析家相信，盧沙野的爭議言論，包括質疑烏克蘭對克里米亞主權，最終促使習近平與澤倫斯基通電話。

也有其他分析認為，中國明白如果要參與任何戰後的安排，就需要拿出更多行動，來說服歐洲它是真心誠意，這一點在歐盟正在制定對中國新政策之際，格外重要。

英國智庫「皇家國際事務研究所（Chatham House）」亞太計畫中國議題高級研究員于潔（Yu Jie）說，「俄羅斯或許贏不了這場戰爭」，「中國希望至少戰後對烏克蘭有發言權，避免烏國在戰後國家重建過程中，完全轉向西方。」

中國人民大學重陽金融研究院執行院長、知名親政府學者王文說，習近平這通電話「有力回擊那些說中國親俄、從戰爭中獲利的傳言⋯⋯中國是和平締造者，而非麻煩製造者」。中國學者認為，這通電話會需要花數週時間安排，可能與盧沙野的談話沒太大關係。中國國際問題研究院歐洲所所長崔洪建指出，中國是在花時間找到自己在戰爭中的定位，而非迫於西方採取立場。

智庫「卡內基莫斯科中心」高級研究員加布耶夫（Alexander Gabuev）說，習、澤通話，以及中國任命資深外交官、前駐俄國大使李輝擔任特使前往烏國，讓中國在對止戰所做不多下，得以繼續以可能的和平締造者自居，「這場戰爭對中國來說有正面的副作用：俄羅斯成為以打折價賣能源和其他資源給他們的『小弟』。但是也有負面的副作用：中國被批評支持俄羅斯。所以，中國需要展現它是支持和平，不是支持俄羅斯」。

分析家認為，整體而言，這通電話代表中國為其鞏固支持、對付主要對手美國所採取的「側翼行動」，美中在台灣、南海到經濟、先進技術等議題上正處於愈加緊張的競爭，中國希望藉由呈現出更中立的模樣，離間美國和歐盟，同時也向開發中國家展現，中國是一股推動和平的力量，與向戰爭提供武器的華府不同。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法