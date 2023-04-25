捷克總統：不能信任中國謀和 北京只想烏俄戰爭久拖從中獲利

新任捷克總統帕維爾19日在布魯塞爾，與北約秘書長共同召開記者會。（路透檔案照）

2023/04/25 18:27

〔編譯管淑平／綜合報導〕北大西洋公約組織（NATO）退役將領、捷克新任總統帕維爾（Petr Pavel），25日在政治新聞網站《政客（Politico）》刊登的專訪中指出，不能信任中國斡旋烏克蘭和俄羅斯的和平，因為中國從戰爭中獲得的利益太大，根本不想要戰爭結束。

《政客》25日報導，中國正試圖展現烏克蘭和平締造者之姿，近期提出一份模糊的「政治解決烏克蘭危機」路線圖，儘管大多數西方盟國對於中國斡旋存有疑慮，但是像法國等一些國家，堅持中國可對烏俄和談扮演重要角色。不過，帕維爾在訪問中毫不含糊地表達，在烏克蘭問題上，中國想的只是什麼才是對中國自己最好，現在來說，就是戰爭繼續打下去。

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帕維爾說，「我相信，拖延現狀符合中國的利益」，「因為這樣能促使俄羅斯做一些讓步」。他說，北京能從莫斯科那裡得到便宜的石油、天然氣和其他資源，交換與莫斯科之間「無止境」的關係，「西方可能因為烏克蘭而變得有一點弱，這對中國來說也是好事。」

《政客》指出，帕維爾在專訪中的談話，似乎「有先見之明」，因為就在他受訪後幾個小時，中國駐法國大使盧沙野就因為宣稱前蘇聯加盟共和國，在國際法中不具備「實質地位」，而挑起國際憤慨。雖然中國外交部24日試圖與盧沙野這番談話切割，但是此事已經掀起，有關中國是否能對烏克蘭和平有所幫助的熱烈討論。

曾在2015年到2018年擔任北約軍事委員會主席的帕維爾說，「我不認為中國對於在短時間內解決這場戰爭，是真的有興趣」。他說，北京正利用這場戰爭汲取教訓，「中國每天都在從這場衝突中學習」，「他們密切注意俄羅斯在做什麼，西方又如何回應」。

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