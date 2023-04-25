上海女子逛商場 竟遭跳樓者砸進醫院

中國上海市某商場週日下午發生墜樓事件，男子自商場5樓落下竟不幸殃及另名女顧客。（圖片擷取自微博）

2023/04/25 14:17

〔即時新聞／綜合報導〕中國上海市閔行區劍川路某商場週日（23日）下午發生墜樓事件，1名男子自商場5樓落下，竟不幸砸傷另1名女顧客；男子當場身亡，女子則被緊急送往醫院。

據《上游新聞》報導，週日下午5時40分左右，上海市閔行公安分局接獲報案稱，1男子在劍川路某商場內跳樓，砸傷1名女顧客。警方迅速到場後，跳樓男子因搶救無效死亡，被砸女顧客經救治後已無生命危險。

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被砸傷的女子「小孟」（化名）今年26歲，仍在醫院加護病房接受治療，雖已恢復意識，但腦部和頸椎均受創。小孟的家屬已自外地趕赴上海，家人受訪表示，小孟年初剛入職上海一家公司，過幾天就要轉正，孰料去一趟商場竟發生意外，「眼下最需要解決的問題是，小孟住院的高額醫療費」。

事發當時，男子先是翻過商場五樓的護欄，沿著護欄走了一段距離，隨後突然墜落，路過的小孟當場被砸中，報導引發廣泛關注，不少中國網友替小孟感到惋惜。

商場工作人員日前匿名受訪表示，男子墜樓前，商場保安人員曾趕到現場試圖阻止，仍為時已晚。至於為何沒有立即疏散一樓人群？工作人員僅表示現正配合警方調查，並已交出相關監視器畫面。

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