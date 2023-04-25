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    泰首度繁育亞洲王鷲 期望瀕危物種再度翱翔

    呵叻動物園經過近20年的努力，今年3月首次達成亞洲王鷲的繁育工作。（路透）

    呵叻動物園經過近20年的努力，今年3月首次達成亞洲王鷲的繁育工作。（路透）

    2023/04/25 13:11

    〔即時新聞／綜合報導〕亞洲王鷲（Asian king vulture）也被稱作紅頭禿鷲，1992年就被認定在野外滅絕，2021年正式被列入極度瀕危物種。

    據《路透》報導，泰國自2005年開始亞洲王鷲的繁育工作，卻屢遭挫折，直至今年3月才獲得成功，這隻雛鳥已成爲泰國第一，同時也是全球第二隻人工繁育的亞洲王鷲。泰國動物保育工作者潘班雅（Watchiradol Phangpanya）每天4次戴上紅色頭套，模仿成鳥餵養雛鳥。

    潘班雅和他在泰國東北部呵叻動物園（Nakhon Ratchasima Zoo）的同事們，皆全力確保繁育過程順利，替野放亞洲王鷲做足準備。潘班雅表示：「必須盡可能將自己偽裝成一隻成鳥，讓雛鳥認為我們與其父母無異，現階段是培養鳥類自然本能的絕佳機會。」

    雛鳥被餵食兔、鹿、雞和老鼠肉，藉此模擬野外的覓食環境；餵食完成後，雛鳥會在陽光下「日光浴」，獲取發育所需的維生素，潘班雅稱「食物中的營養是否充足？亦或者攝取過多？我們無時無刻都為此戰戰兢兢」。

    作為食腐動物，亞洲王鷲曾經在生態系統中發揮至關重要的作用。然而，隨著棲地消失，該物種逐漸在泰國絕跡，且同時在全球範圍內快速減少。經過近20年的努力，動物園終於迎來成果，保育團隊希望繁育工作能創造足夠的群體。

    呵叻動物園園長肯辛格（Thanachon Kensingh）表示：「我們成功的關鍵，在於加強會卡肯（Huai Kha Khaeng）野生動物保護區的生態系統。我們希望亞洲王鷲有天在泰國的天空再度翱翔。」

    動物保育工作者每天4次戴上紅色頭套，希望模仿成鳥餵養雛鳥。（路透）

    動物保育工作者每天4次戴上紅色頭套，希望模仿成鳥餵養雛鳥。（路透）

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