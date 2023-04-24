2022歐洲軍費激增 全球軍費創歷史新高台灣排名第21

2022年歐洲軍費激增，全球軍費創歷史新高。圖為去年4月20日，俄羅斯發射新型載核洲際彈道飛彈薩爾馬特（Sarmat）。（法新社）

2023/04/24 19:53

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯去年2月入侵烏克蘭，促使歐洲相關國家急於加強防禦，去年軍費開支創下冷戰結束後新高，並帶動全球軍費再創歷史新高。台灣軍費位居全球第21名，較前一年第20名下滑，但金額增加0.4%。

瑞典智庫「斯德哥爾摩國際和平研究所」（SIPRI）23日公布全球軍費支出年度報告指出，2022年歐洲軍費開支出現了至少30年來的最大增長，推動全球軍事支出連續8年創下最高紀錄，達到2.24兆美元（約新台幣68.65兆元），占世界國內生產總值的2.2%。

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歐洲軍費整體增長13%，增至4800億美元（約新台幣14.7兆元）。SIPRI解釋，「罕見地增加主要源於俄羅斯和烏克蘭，但其他歐洲國家也增加了軍事預算」。相關數據並未將急劇攀升的通膨率納入計算，意味實際軍事支出可能更高。

研究執筆人之一、研究員田楠（Nan Tian）告訴《法新社》：「這是烏克蘭戰爭所致，俄烏衝突促使歐洲提高軍事預算，此外，美國與中國之間尚未緩解且不斷惡化的關係加劇東亞緊張局勢也是關鍵。」

軍費前5名是美國、中國、俄羅斯、印度、沙烏地阿拉伯，合計佔全球的63%，中國軍費連續28年增長，達到2920億美元（約新台幣8.94兆元）。

報告顯示，台灣軍費支出為125億美元（約新台幣3831億元），在全球位居第21名，較前一年第20名下滑，但金額增加0.4%。

烏克蘭的軍事支出激增7倍，達到440億美元（約新台幣1.34兆元），占其國內生產毛額的3分之1，其中還不包括接受外國軍援價值數十億美元武器，全球排名從前年的36名躍升為第11名。

俄羅斯軍費在2021年排在第2位，2022年上升為第3位，支出達864億美元（約新台幣2.64兆元），比上年增加9.2%。

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