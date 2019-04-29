2018全球軍費支出逾56兆 中國連24年增長穩居第2

2019-04-29 20:03

〔即時新聞／綜合報導〕瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）今（29）日發布報告稱，2018年全球軍費總額高達1兆8220億美元（約新台幣56.3兆元），美國位居首位，軍事支出7年來首度增加，中國則連續24年增加，這次增長了5%。

綜合媒體報導，SIPRI的報告指出，2018年全球軍費比前一年增長了2.6%，這是全球軍費連續2年增加，也是自1988年以來最高紀錄，中國和美國的支出推高了整體支出，若平均下來，相當於地球上平均每人在軍事方面花費239美元（約新台幣7300元）。

台灣軍費107億美元 全球第23名

報告顯示，台灣2018軍費支出為107億美元（約新台幣3306億元），在全球位居第23名，較前一年第20名下滑，還落後給第22名的新加坡，不過，新加坡與第24名哥倫比亞的軍費支出其實與台灣差不多，分別是108億美元（約新台幣3337億元）和106億美元（約新台幣3275億元）。

軍費支出最大國依舊是美國，高達6490億美元（約新台幣20兆元），比去年提高了4.6%，相當於全球總支出的36%。SIPRI的武器與軍費開支計劃主持人弗勒朗（Aude Fleurant）表示，主要原因是川普政府在2017年開始實施新型武器的採購計畫。

持續擴大軍備的中國位居第2，軍費開支成長5%至2500億美元（約新台幣7.7兆），佔全世界軍費開支的14%，這是中國連續第24年增加軍費開支。SIPRI研究員田南（Nan Tian）指出，「從2013年起，中國固定提撥1.9%的GDP給國防。」

沙地阿拉伯排名第3名，第4名、第5名分別是印度與法國。俄羅斯則從去年的第4名掉到今年的第6名，這是俄國自2006年以來首次滑出前5名。報告指出，西方國家在2014年克里米亞事件後展開經濟制裁，對俄國軍事支出造成衝擊。

SIPRI指出，「區域內各國之間以及美中的緊張關係」誘發了軍費增加，與中國存在邊界問題等的印度增長3.1%，南韓增長5.1%，與俄國關係持續緊張的烏克蘭增長21%，而軍費負擔最重的10個國家當中，有6個國家位於中東。

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