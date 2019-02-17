2018年全球軍費支出排行榜出爐 中國躍居第二

2019-02-17 10:46

〔即時新聞／綜合報導〕2018年全球軍費支出排行榜出爐，排名第1的國家為美國，軍費支出費用為6433億美元（約新台幣19.8兆）。而緊追在後的中國，去年軍事支出費用為1682億美元（約新台幣5.2兆）。

根據外媒報導，IISS統計報告認為，中國欲實現其2035年軍事現代化的計畫，近年積極發展軍事研究，也讓該國軍事逐年上升。據IISS統計數據顯示，中國軍事支出從2016年1437億美元、2017年的1484美元至2018年國防開支增長至1682美元，這讓一直視中國為戰略競爭對手的美國感到憂慮。

而為保持美國對中國的軍力優勢，美國在2018年增加軍費開支，至6433億美元。據統計數據顯示，全球武器和國防支出在去年成長了1.8%，超過1.67兆美元（約新台幣51.45兆），其中有近半數的成長來自美國。

另外，過去的軍事大國俄羅斯，在去年的軍費支出僅有631億美元（約新台幣1.9兆），不到美國10分之1。但有觀察家提出警告，表示俄羅斯的軍事影響力遠超於歐洲，要歐洲各國千萬不能因為俄羅斯軍費開支的相對較少，而縮減該國的軍費費用。

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