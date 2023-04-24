睡夢中被狗咬到腳趾見骨 飼主就醫驚呼：牠幫我發現動脈阻塞

英國傳出一名男子在睡覺時，遭愛犬襲擊導致腳趾被咬到見骨，不過男子就醫後竟出現意外的反轉。示意圖，圖與新聞事件無關。（法新社）

2023/04/24 14:28

〔即時新聞／綜合報導〕近日英國傳出一名男子在睡覺時，遭愛犬襲擊的事件，不過事後竟出現意想不到的反轉。外媒指出，這名男子腳趾被咬到見骨、鮮血直流，讓他的妻子見狀立即尖叫吵醒他，並立即陪他送醫，不過醫生在檢查傷口時，意外發現他腳部有動脈阻塞，若沒即時發現恐因此截肢，讓他忍不住驚呼愛犬救了他一命。

綜合外媒報導，住在英國劍橋的64歲男子林賽（David Lindsay）是一名退休的建築工人，家中還飼養一隻7個月大的鬥牛犬哈雷（Harley）。日前他在家裡的沙發上睡覺時，突然被妻子的尖叫聲吵醒，當時他的妻子驚恐表示，「哈雷在咬你的腳趾！」，讓他馬上睜眼一看，發現他腳拇指已經被咬得血肉模糊，骨頭也幾乎被咬碎。

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對此，林賽的妻子趕緊替他包紮，並緊急送他到醫院進行檢查。他在接受抗生素注射後，醫生為防止出現傷口感染，因此給他安排進行電腦斷層掃瞄，結果意外發現他的腿部有2條動脈堵塞，若沒有及時接受治療，狀況持續惡化，甚至很可能會導致他整條腿都必須截肢，不過因為林賽意外被愛犬咬傷，才能及早發現並進行治療。

報導指出，事後林賽被醫生告知需動刀植入支架，這種手術能夠幫他的血管恢復循環，而他與家人還在評估是否進行這個手術。林賽表示，雖然他的腳趾被咬傷，但他選擇看事情好的那一面，並強調如果最後評估他不能植入支架，他也會繼續飼養、疼愛哈雷，絕對不會因此棄養牠，並竟若不是被哈雷咬傷，他也不會發現身體出現異樣。

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