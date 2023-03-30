家有貓狗好處+1？日本6.6萬人研究：寶寶「食物過敏率較低」

日本大型研究指出，家裡有養貓狗的新生兒比較不容易食物過敏。示意圖。（法新社檔案照）

2023/03/30 23:58

〔編譯管淑平／綜合報導〕29日發表的一份日本大型研究指出，家裡有養貓、狗的新生兒比較不容易食物過敏，而且，即使寶寶是在胎兒時期媽媽就和貓狗一起生活，也有這種好處。

日本福島縣立醫科大學學者岡部永生（Hisao Okabe）帶領的這項研究，追蹤日本環境與兒童研究中的6萬6000多名兒童，從胎兒時期到嬰兒初期階段的寵物接觸情況，並測量他們到3歲為止的食物過敏事件。

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美國有線電視新聞網（CNN）報導，研究發現，家裡有貓、狗寵物的小孩，所有種類食物過敏風險，比家裡沒養寵物的小孩低13％到16％；與被養在室內的寵物狗一起生活的小孩，比較不會對雞蛋、牛奶和堅果過敏，家裡養貓的兒童則比較不會對雞蛋、小麥和大豆過敏。

《華盛頓郵報》指出，過去也有研究做出類似的結論，不過日本這份研究是歷來這類研究的最大規模。但是就像其他的研究，這項研究不能證明，這些寵物本身降低食物過敏的風險，有可能是其他與飼養寵物有關係的因素，例如生活型態或基因等。

這份研究報告29日在「公共科學圖書館：綜合」（PLOS ONE）發表。至於為什麼從小接觸家裡的寵物貓、狗，會影響食物過敏機率，研究人員指向「衛生假說」，就是接觸包括來自動物的細菌和其他微生物，或許對於建立健康的免疫系統來說是不可或缺的。岡部永生說，「接觸寵物，或許會增加特定腸道菌叢數量，以及有助於腸道菌多樣化，這一點可能與過敏疾病率較低有關聯」。

研究也探究其他寵物對食物過敏的可能影響，沒發現接觸烏龜、倉鼠或鳥與食物過敏之間有顯著關聯性。但是，當只針對堅果過敏時，發現養倉鼠會增加過敏風險93％，由於少有家庭飼養倉鼠，此關聯性可能只是統計上的偶然。

不過，這項研究的侷限性在於是採問卷調查過敏情況，而非如2019年發表的一份同類研究，是對小孩直接進行過敏檢測，2019年該份研究發現，與寵物狗一起生活，減少食物過敏機率達90％。當年這份研究作者馬爾斯（Tom Marrs）說，日本這項研究另一個侷限在於，不能證明食物過敏率較低的真正原因就是寵物、而非其他與飼主有關的因素。

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