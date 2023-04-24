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    「大尺碼」搭飛機得買兩張票 澳洲人權組織控歧視

    澳洲多個人權組織質疑，航空公司要求大尺碼旅客購買兩張機票有歧視之嫌。（美聯社）

    澳洲多個人權組織質疑，航空公司要求大尺碼旅客購買兩張機票有歧視之嫌。（美聯社）

    2023/04/24 10:45

    〔即時新聞／綜合報導〕不少航空公司針對「大尺碼」旅客都要求買2張機票，酷航、捷星、阿聯酋、美國聯航都被點名以安全為由執行這政策，澳洲人權、消費者組織近日質疑，肥胖可能是天生，航空公司此舉有歧視之嫌，呼籲政府介入管理。

    根據《衛報》 報導，澳洲關注肥胖組織（The Obesity Collective）負責人佩特 （Tiffany Petre） 強調，大眾仍對肥胖仍有誤解，一直認為是這些人「個人問題」，然而，科學研究已證實，脂肪形成、新陳代謝受到基因或環境等多個因素影響，絕非僅有飲食問題。

    佩特指出，儘管這十年來整個澳洲人平均體重明顯上升，飛機座位卻有越來越小的趨勢，整個航空業對於大尺碼旅客定義不明，讓特定族群受到不公平待遇，更感到非常羞辱。

    澳大利亞人權委員會（The Australian Human Rights Commission ）認為，大尺碼旅客被迫支付更多旅費，就像殘障人士遭受到歧視的不公平待遇。澳洲消費者聯合會（Consumers Federation of Australia）指出，航空業要求旅客加購有歧視之嫌，從中可見，航空業對消費者非常不利，政府應該保障消費者權益。

    澳洲多個團體已聯合向政府遞交白皮書，他們訴求，當局應該設立旅遊業的申訴體制，來處理歧視問題，藉此保障消費者權益、幫助整個行業升級。

    大尺碼旅客得買兩張機票過去曾引發爭議，美國航空公司2009年曾說明，根據聯邦安全法，所有飛機乘客得繫上安全帶，大尺碼旅客可能因體重關係，連座位旁扶手都無法放下來，此時就算用加長安全帶也無能為力，這類人使用兩個座位才能維護自身安全。卡達航空也曾說明，此規定是顧及乘客本身安全，並兼顧其他乘客的安全與舒適。

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