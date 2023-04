印度百年歷史圖書館遭燒毀 損失大量伊斯蘭文物

2023/04/23 20:44

〔即時新聞/綜合報導〕印度一間有113年歷史的伊斯蘭教圖書館「阿齊齊亞」(Madrassa Azizia)日前遭激進印度教徒縱火,其中保存的重要文物與4500多本書皆被燒毀,建築物和設備修復費用估計超過3000萬盧比(約1120萬元新台幣)。

英國廣播公司《BBC》今(23)日報導,這間位於印度東部比哈爾邦(Bihar)的印度伊斯蘭圖書館在3月31日遭到攻擊,當天正值印度教的節日「拉瑪節」(Ram Navami),該地區發生一系列激進印度教徒暴力衝突事件,造成多人受傷,車輛和商店遭襲擊,而圖書館則被數百名暴徒入侵,甚至投擲汽油彈。

大火燒毀了圖書館和裡面的所有東西,包括4500多本書,古代手稿和伊斯蘭教文本等重要資產。而「阿齊齊亞」除了是間圖書館,也是一間伊斯蘭教學校,大約有500名學生在這裡學習,但當天正處於伊斯蘭教齋月期間,學校已經停課。

「阿齊齊亞」管理者兼伊斯蘭學者菲爾杜西(Syed Saifuddin Firdausi)表示:「建築物和設備的損壞可以修復,但知識和文化遺產的損失卻是永久的。」他也補充,這間圖書館在2017年也一度成為攻擊目標,所幸警方對其進行了一年的保護。

雖然圖書館的館藏無法修復,但館方已在尋找恢復圖書館受損部分的方法,不過根據估計,修復費用恐超過3000萬盧比,館方現在計畫向當地政府社會福利部門提交報告,以請求資金援助。

On March 31, Madrasa Azizia, the oldest madrassa in Bihar Sharif, was set ablaze by a Hindutva mob during a Ram Navami procession. It had about 4500+ books and many copies of Quran, the religious book of Muslims pic.twitter.com/7AafCjxMTH