印度百年歷史圖書館遭燒毀 損失大量伊斯蘭文物

印度一間有113年歷史的伊斯蘭教圖書館「阿齊齊亞」（Madrassa Azizia）日前遭激進印度教徒縱火，其中保存的文物與手寫書籍皆被燒毀。（圖擷取自印媒The National Bulletin）

2023/04/23 20:44

〔即時新聞／綜合報導〕印度一間有113年歷史的伊斯蘭教圖書館「阿齊齊亞」（Madrassa Azizia）日前遭激進印度教徒縱火，其中保存的重要文物與4500多本書皆被燒毀，建築物和設備修復費用估計超過3000萬盧比（約1120萬元新台幣）。

英國廣播公司《BBC》今（23）日報導，這間位於印度東部比哈爾邦（Bihar）的印度伊斯蘭圖書館在3月31日遭到攻擊，當天正值印度教的節日「拉瑪節」（Ram Navami），該地區發生一系列激進印度教徒暴力衝突事件，造成多人受傷，車輛和商店遭襲擊，而圖書館則被數百名暴徒入侵，甚至投擲汽油彈。

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大火燒毀了圖書館和裡面的所有東西，包括4500多本書，古代手稿和伊斯蘭教文本等重要資產。而「阿齊齊亞」除了是間圖書館，也是一間伊斯蘭教學校，大約有500名學生在這裡學習，但當天正處於伊斯蘭教齋月期間，學校已經停課。

「阿齊齊亞」管理者兼伊斯蘭學者菲爾杜西（Syed Saifuddin Firdausi）表示：「建築物和設備的損壞可以修復，但知識和文化遺產的損失卻是永久的。」他也補充，這間圖書館在2017年也一度成為攻擊目標，所幸警方對其進行了一年的保護。

雖然圖書館的館藏無法修復，但館方已在尋找恢復圖書館受損部分的方法，不過根據估計，修復費用恐超過3000萬盧比，館方現在計畫向當地政府社會福利部門提交報告，以請求資金援助。

On March 31, Madrasa Azizia, the oldest madrassa in Bihar Sharif, was set ablaze by a Hindutva mob during a Ram Navami procession. It had about 4500+ books and many copies of Quran, the religious book of Muslims pic.twitter.com/7AafCjxMTH — The National Bulletin （@TheNationalBul1） April 3, 2023

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