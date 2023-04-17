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    挑戰國際法？國際空域攔截外國偵察機 共機飛官嗆「我能揍你」！

    中國解放軍海軍近日釋出一段飛行員在空中攔截外國偵察機的片段進行大內宣。（圖翻攝自微博）

    中國解放軍海軍近日釋出一段飛行員在空中攔截外國偵察機的片段進行大內宣。（圖翻攝自微博）

    2023/04/17 22:35

    〔即時新聞／綜合報導〕中國解放軍海軍近日釋出一段飛行員在空中攔截外國偵察機的片段進行大內宣，該飛行員一度透過廣播向對方嗆聲稱「我可以揍你」，讓大批小粉紅高潮，但在外界看來都認為共軍飛行員是在公然挑戰國際法。

    中官媒《人民日報》旗下《海客新聞》今（17日）報導指出，中國海軍官方帳號「人民海軍」近日發布一段影片顯示，一架身分不明的外國偵察機日前出現在中國2013年11月23日劃定的東海防空識別區，被中國海軍的殲-10戰機攔截，飛行員透過廣播以英文向偵察機喊話警告，對方不予理會，反問中國飛行員「你能做什麼？」中國飛行員則亮出掛載武器，嗆聲「我可以揍你」。沒多久後，該架外國偵察機飛離東海防空識別區。

    由於中媒稱事發空域為「中國領空」，該影片曝光後隨即讓一票小粉紅高潮，大讚中國飛行員「捍衛祖國的決心與自信」。但該飛行員實際攔截地點為東海「防空識別區」，據國際法，防空識別區為單方面所劃定的空域，並不等於一國領空，任一國都無權攻擊或要求任何他國飛行器迫降，只能在旁監視航跡，因此在外界眼裡，該名中國飛行員的嗆聲似乎是在威脅破壞國際法。

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