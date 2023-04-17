怒！失智婦遭12人輪流性侵 檢竟因她「沒反抗」不起訴

失智女子遭12位男子「輪流性侵」，檢方卻以她「沒反抗」為由不起訴結案。（資料照、法新社；本報合成）

2023/04/17 22:44

〔即時新聞／綜合報導〕駭人聽聞！韓國有位中年失智的女子，從2014年至今遭12位男子「輪流性侵」，然而案件曝光後，檢方卻以被害人「沒反抗」為由不起訴結案，不僅讓家屬難以接受，也在韓國輿論中沸騰。

綜合媒體報導，一名婦人現年50多歲，原與丈夫於韓國全羅南道某個農村務農，膝下有1女。婦人10多年前受腦中風後遺症影響，導致智商退化到56，心智年齡掉到8歲又2個月，而不幸的是，她丈夫去年2月因手術失敗而死亡。

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報導提到，自從婦人失智後，跟她住在同村的民眾就趁她丈夫不注意時加以染指。據警方資料，從2014年至今，她前後遭到12人輪流、分批性侵，令人髮指的是，其中還有她丈夫的親戚及好友。

而在丈夫去世後，婦人過去的慘況被女兒所發現，於去年3月、4月提告這12人，然而僅1人承認，被檢方求處7年刑期；至於其他人反而稱是該女主動打電話「邀約」，並批評女兒提告的動機只是想要錢。

只不過，檢方最後以不起訴結案，稱除了該女的供詞外，幾乎沒有其他充分證據，也表示，「即使被害人指控屬實，但她並沒有反抗，也沒告知任何人，仍繼續與多位男子發生關係。」

判決一出，讓女兒高度不滿，並向媒體曝光此事。她表示，「我們絕不接受和解、也不要那些人的『髒錢』，我只要正義，讓他們受到該有的懲罰。」

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