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    歐盟最高外交官：維持台海和平攸關歐盟對中國信任

    歐盟最高外交官波瑞爾因確診COVID-19取消訪中，他今天深夜發文刊出原訂在中國演講內容，強調北京能否維持台海和平及促使俄羅斯軍隊撤離烏克蘭，是歐盟對中國恢復信任的關鍵。（彭博）

    歐盟最高外交官波瑞爾因確診COVID-19取消訪中，他今天深夜發文刊出原訂在中國演講內容，強調北京能否維持台海和平及促使俄羅斯軍隊撤離烏克蘭，是歐盟對中國恢復信任的關鍵。（彭博）

    2023/04/14 09:41

    〔中央社〕歐盟最高外交官波瑞爾因確診COVID-19取消訪中，他今天深夜發文刊出原訂在中國演講內容，強調北京能否維持台海和平及促使俄羅斯軍隊撤離烏克蘭，是歐盟對中國恢復信任的關鍵。

    歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）原訂13至15日與德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）同時出訪中國，並將舉行第12輪歐中高級別戰略對話。但他在出發前夕宣布感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），北京行被迫延後。

    法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）近日訪中期間發表歐洲應避免捲入台海衝突及不跟隨美國節奏而引起爭議，波瑞爾原本背負「收拾善後」的壓力，得把歐盟的立場當面向北京說清楚。

    波瑞爾在推特（Twitter）上說自己雖確診但感覺良好、沒有症狀，今天晚間11時多在官網發布他原訂14日在北京「中國與全球化智庫」演說的全文。

    波瑞爾表示，歐盟目前對中國的立場來自27個會員國領袖組成的歐盟理事會（European Council）於2020年達成的共識，即歐盟對中國同時有三種定位：夥伴、競爭者、體制對手。

    他表示，過去全球經濟整合的好處已必須從國家安全的視角重新評估，包括氣候危機、疫情和俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭，受惠於全球化而成為經濟強權的中國必須為這些國際事務負起更多責任。

    他說歐盟不害怕中國崛起，但未來世界的歷史取決於中國如何運用它的力量。「COVID-19危機和近期的國際緊張情勢擴大了歐洲和中國的認知差距，我們必須共同努力減少此一差距。」

    波瑞爾強調，共同處理全球議題，是歐中恢復已磨損的信賴關係的重要方法，但此一信賴必須奠基於能促進「衝突的和平解決」，也就是台海情勢。

    他表示他完全明白台灣被中國視為關鍵議題，歐盟「一個中國政策」持續不變，也必須降低緊張，避免言詞刺激或挑釁而引發更多不信任。「然而，任何欲以武力改變（台海）現狀的企圖將不被接受。」

    烏克蘭是另一個波瑞爾提出「歐盟與中國能否維持信賴關係」的關鍵。他指出，若中國無法貢獻於「以俄國撤出烏克蘭領土為基礎的政治解決方案」，歐中要恢復信賴將極度困難。

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