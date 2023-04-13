暗批馬克宏短視 波蘭總理：若烏戰敗中國恐馬上侵台

波蘭總理莫拉維茨奇（左）11日在華府訪問，與美國副總統賀錦麗會面。（歐新社）

2023/04/13 23:04

〔編譯管淑平／綜合報導〕波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）13日在華府智庫演說，暗批法國總統馬克宏「短視」，表示如果烏克蘭在俄羅斯侵略戰爭中被擊敗，中國可能馬上就會入侵台灣。

正在華府訪問的莫拉維茨奇13日在智庫「大西洋理事會（Atlantic Council）」演說，談到烏俄戰爭，他說，「如果烏克蘭淪陷了，如果烏克蘭被征服，隔天中國或許就會攻擊台灣」。他說，烏克蘭戰敗，會是變相鼓勵中國侵略，「我看到烏克蘭和台灣的情勢之間，有很多關聯性，很多的相依性」。

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在法國總統馬克宏呼籲歐洲「戰略自主」，降低對美依賴、避免因為台灣問題被捲入美中衝突的言論，遭到廣泛抨擊之際，莫拉維茨奇13日這場演說暗批馬克宏的意味明顯。

他說，歐洲人尋求擴大與中國的關係，可能在犯下歷史性的錯誤，「他們短視地以龐大的地緣政治代價，指望中國能在那裡賣更多歐洲產品，讓我們更加、而非減少依賴中國」，「你不能今天保護烏克蘭，明天說台灣不關你的事」，「我想，但願這不會發生，若烏克蘭被征服，隔天中國就可能、就能夠攻擊台灣」。

莫拉維茨奇這次訪美，強調與美結盟對歐洲安全的關鍵重要性，他出發前受訪表示，「我提議建立一份與美國的戰略夥伴關係，而非與美國保持距離的戰略自主」；12日在華府又說，「我沒看見替代方案，我們在這裡絕對是在同一個頻率上，要建立與美國更密切的聯盟關係。如果波蘭西邊的國家對這一點的了解不夠，那大概是因為歷史因素」。

他說，「波蘭正努力維持這項在歐盟架構內，以與美國緊密聯盟關係為基礎的最有常識的政策，而且這是對波蘭來說最好的一條路。」

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