孩子把「蛤蜊」當貝殼爽撿72顆 美國媽慘收283萬元罰單

2024/05/23 22:03

吳裕堯/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國加州單親媽媽帶家人到皮斯摩海灘(Pismo Beach)玩,孩子們竟把當地特有的「蛤蜊」誤認是普通貝類,不斷開心撿拾,巡邏的加州魚類和野生動物部(California Department of Fish and Wildlife)官員見狀制止,這個母親慘吃一張高額罰單。

綜合外媒報導,這起事件發生在去年底,單親媽媽蘿斯(Charlotte Russ)帶家人到加州中央海岸的皮斯莫海灘旅行。蘿斯回憶,當時孩子們在沙灘玩水,同時撿拾一些貝殼想當紀念品,不料,他們撿的「貝殼」其實是當地海灘特有種「墨西哥三角文蛤」(Tivela stultorum、Pismo clams)。

請繼續往下閱讀...

蘿斯指出,她們一家人撿了約72顆「貝殼」,被正在巡邏的加州魚類和野生動物部官員注意到,對方指出她們沒有合法執照,又違法撿拾墨西哥三角文蛤,當場開罰。事後蘿斯收到一張高達8萬8993美元(約新台幣283萬元)罰單,「我真的超難過與沮喪,我們當天的家庭旅行也被毀了。」

報導指出,蘿斯經過申訴,終於在今年讓加州聖路易奧比斯保郡(San Luis Obispo County)法院減少罰款,只需繳交500美元(約新台幣1.5萬元)罰款。蘿斯受訪說,這次的慘痛經驗,讓她和子女都記取寶貴教訓,同時也學習到很多野生動物相關法規,她甚至還將墨西哥三角文蛤圖案刺在手臂上,讓自己勿忘這次教訓。

加州魚類和野生動物部官員說,之所以會立下禁止非法撿拾墨西哥三角文蛤等規定,是為了保護這種貝類,「我們必須讓牠們成長到4英寸半(約10公分)大,這樣牠們才能開始產卵,並在每年生育後代。」據了解,這種貝類主要生長在皮斯摩海灘,有時會被強浪沖至美墨邊境的海灘上。

Mom fined $88K after kids collect 72 clams from California beach thinking they were seashells: ‘Ruined our trip’ https://t.co/8L92FFiqQz pic.twitter.com/B1inljv6Kd