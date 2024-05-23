孩子把「蛤蜊」當貝殼爽撿72顆 美國媽慘收283萬元罰單

單親媽的孩子撿的是特有種「墨西哥三角文蛤」（見圖），慘收8萬8993美元（約新台幣283萬元）的罰單。（擷取自Wikimedia Commons）

2024/05/23 22:03

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州單親媽媽帶家人到皮斯摩海灘（Pismo Beach）玩，孩子們竟把當地特有的「蛤蜊」誤認是普通貝類，不斷開心撿拾，巡邏的加州魚類和野生動物部（California Department of Fish and Wildlife）官員見狀制止，這個母親慘吃一張高額罰單。

綜合外媒報導，這起事件發生在去年底，單親媽媽蘿斯（Charlotte Russ）帶家人到加州中央海岸的皮斯莫海灘旅行。蘿斯回憶，當時孩子們在沙灘玩水，同時撿拾一些貝殼想當紀念品，不料，他們撿的「貝殼」其實是當地海灘特有種「墨西哥三角文蛤」（Tivela stultorum、Pismo clams）。

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蘿斯指出，她們一家人撿了約72顆「貝殼」，被正在巡邏的加州魚類和野生動物部官員注意到，對方指出她們沒有合法執照，又違法撿拾墨西哥三角文蛤，當場開罰。事後蘿斯收到一張高達8萬8993美元（約新台幣283萬元）罰單，「我真的超難過與沮喪，我們當天的家庭旅行也被毀了。」

報導指出，蘿斯經過申訴，終於在今年讓加州聖路易奧比斯保郡（San Luis Obispo County）法院減少罰款，只需繳交500美元（約新台幣1.5萬元）罰款。蘿斯受訪說，這次的慘痛經驗，讓她和子女都記取寶貴教訓，同時也學習到很多野生動物相關法規，她甚至還將墨西哥三角文蛤圖案刺在手臂上，讓自己勿忘這次教訓。

加州魚類和野生動物部官員說，之所以會立下禁止非法撿拾墨西哥三角文蛤等規定，是為了保護這種貝類，「我們必須讓牠們成長到4英寸半（約10公分）大，這樣牠們才能開始產卵，並在每年生育後代。」據了解，這種貝類主要生長在皮斯摩海灘，有時會被強浪沖至美墨邊境的海灘上。

Mom fined $88K after kids collect 72 clams from California beach thinking they were seashells: ‘Ruined our trip’ https://t.co/8L92FFiqQz pic.twitter.com/B1inljv6Kd — New York Post （@nypost） May 23, 2024

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