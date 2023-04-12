強調美國是「最好盟友」！ 馬克宏親中言論惹眾怒 法國在台協會還原始末

法國總統馬克宏。（法新社檔案照）

2023/04/12 21:28

〔記者楊丞彧／台北報導〕法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）本月5日至7日到中國進行國是訪問，於回程機上接受專訪時，談到歐洲應該減少對美國人的依賴，成為與華府和北京平起平坐的「第三強權」，同時警告不要因「美國的節奏和中國的過度反應」而捲入台海危機，引發抨擊。法國在台協會（BFT）今（12）日強調，法國對台灣海峽的立場始終保持一致，支持和平、穩定、法治及航行自由，從未改變。而法國也清楚誰是最好的朋友與盟友，「美國毫無疑問在列」。

法國在台協會表示，馬克宏接受三家媒體訪問，而各有各自的框架。其中，法國「回聲報（Les Échos）」呈現方式是一問一答，訪談的脈絡較為清晰；至於各界最廣為評論的文章則來自「政客（Politico）」。「文中穿插引述馬克宏的談話內容，整篇比較像是評論，而不是對法國總統的專訪」。法國在台協會表示，政客的評論完全可以被接受，這是在民主國家享有的言論自由，然而仍須澄清，該文所呈現的「評論」，並不能代表法國政府之立場。

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法國在台協會強調，法國政府在遠東外交及安全事務的立場上，特別是針對台灣海峽局勢，無論是五年、十年走來皆保持著前後一致性，就是支持和平、穩定、法治及航行自由，這些從未改變。

法國在台協會表示，法國作為一個負責任的國家、聯合國安全理事會常任理事國之一以及大西洋聯盟（指北大西洋公約組織，NATO）的強大成員，深刻地認知到法國自身以及在全球所肩負的責任，法國並未改變其立場。

法國在台協會也說，在美國華府及中國北京之間並沒有所謂的「平衡點（equilibrium）」，法國同美國總統拜登對話，也與中國國家主席習近平對話。但是，法國並不認為跟北大西洋盟友美國的距離與跟中國相等。法國嘗試著與各方好好地進行溝通，但是法國清楚地知道，誰是最好的朋友與盟友，而美國毫無疑問在列。

被問及是否有就此議題與我國外交部接觸，法國在台協會低調表示，一直以來都與我國外交部皆保持良好的溝通與聯繫，有就此進行意見交換，了解彼此之間想法。而外交工作的核心，就是在找出解決方案，這是雙方共同努力的目標。至於有媒體報導，法國軍艦於本月9日通過台灣海峽，法國在台協會則不予證實，並重申法國「從來沒改變自身政策」，這是「航行自由」的一部分。

被問及何謂戰略自主，法國在台協會說明，無論是戰略自主或如何建立強大的歐盟，在歐盟成員國之間早已爭論許久，並不是什麼新鮮事。然而，或許因為文章呈現的方式，引發了極大的關注。該專訪的主軸為打造強大的歐盟以促進和平及穩定，並未有意要聚焦於中國或台灣議題上。

法國在台協會表示，過去幾年許多危機接踵而來，因此各界都希望致力於和平與安全。而對歐盟而言，達成安全、和平與穩定的最佳方式，不僅是單靠布魯塞爾或華府任一方追隨另一方。歐盟作為美國最緊密的盟友，這點毫無疑問；但對於完全買單美國政策來達成和平，則未必被視為是最好作法。歐盟與美國之間意見偶有小分歧，但彼此共同的目標都是為了和平與穩定而努力。因此，「戰略自主」完全不是為了要與美國分道揚鑣，「從來都不是」，而是期盼更有效地實現共同目標。

法國在台協會以經濟為例，最近發生的危機凸顯我們太過仰賴特定少數的國家，無論是法國或台灣皆然。因此，我們必須共同致力於供應鏈多元化，讓經濟更加穩定和安全。而在外交及區域安全上，也不會因為行為者一多就更不安全；與之相反的是，自二戰結束以來，我們不斷藉由國際組織為和平與穩定而努力。此外，法國也支持讓台灣在國際組織中享有更好的地位，這是一貫的政策。因此，需要盡可能地與抱持不同意見的各方一起努力，而這並非什麼新的想法。

而是否擔心這次「事件」會影響到雙邊互動，法國在台協會則表示，台灣人非常「務實（pregmatic）」，終究會回歸事實討論。因此，仍將致力於讓台法雙方有更進一步地互相理解。

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