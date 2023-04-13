英國MI5示警：中國間諜獲取他國公民身分 用免簽入境滲透

英國情報部門「軍情五處」（MI5）近期示警，中國間諜可能透過獲取第三國公民身分，利用免簽進入英國，藉此滲透。圖為英國倫敦希斯洛機場。（歐新社）

2023/04/13 11:48

〔即時新聞／綜合報導〕英國國內情報部門「軍情五處」（MI5）近期向英國政府示警，中國間諜可能透過獲取第三國公民身分，利用免簽進入英國，藉此滲透英國內部，英國內政部也因此針對部份國家研擬新的簽證限制。

綜合外媒報導，英國《泰晤士報》指出，MI5針對間諜威脅，向英國政府提出警告，並提供相關證據，顯示包括中國在內的敵對國家公民，在取得能夠免簽國家公民身分後，藉此入境英國滲透。英國國家犯罪調察局（National Crime Agency）表示，有犯罪集團利用此手法，將國際刑警監視名單上的特定人士偷偷帶進英國。

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MI5指出，英國當局擔心會被有心人士利用的國家包括萬那杜、納米比亞、東帝汶，上述3國容許外籍人士以「現金換護照」，換取護照後即可免簽證入境英國。萬那杜被視為最危險的潛在入境英國方式，外籍人士只要付12萬英鎊（約新台幣457.3萬）即可在幾個月內取得當地公民身分。由於持有萬那杜護照，前往123國可免簽證，相比之下中國僅有70國免簽，萬那杜在2015年一次風災後開放外國投資，至今有超過4000名中國人取得萬那杜公民身分。納米比亞方面，外籍人士需在當地投資24萬英鎊（約新台幣914.6萬）以上，即可取得公民身分。

在收到英國國家犯罪調察局後，英國內政部正準備新一套簽證限制措施，但有英國政府人士透露，英國外交部企圖阻擋此作法，因為外交部試圖解除對印尼、泰國及尚比亞等國的簽證限制，讓更多旅客入境英國，但此舉被內政部否決，認為放寬簽證限制涉及國家安全。

政府人士表示，雙方針對簽證限制措施都不肯讓步，內政部認為外交部「軟弱」，外交部則認為內政部「過於謹慎」。外交部人士坦言，外交部並非想阻擋計畫，只是要求延遲，這是部門之間的協調程序，而非爭執。

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