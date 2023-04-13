為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    英國哈利王子將出席父王加冕典禮 妻子梅根將缺席

    2023/04/13 00:48

    〔中央社〕白金漢宮今天表示，哈利王子（Prince Harry）將出席父親英國國王查爾斯三世（King Charles III）在倫敦的加冕典禮，但他的妻子梅根馬克爾（Meghan Markle）將缺席。

    法新社報導，白金漢宮發表聲明指出：「白金漢宮很高興證實，薩塞克斯公爵（Duke of Sussex，哈利的封號）將出席5月6日在西敏寺（Westminster Abbey）舉行的加冕典禮。」

    此外，白金漢宮聲明還提及：「薩塞克斯公爵夫人（Duchess of Sussex，梅根的封號）將與亞契王子（ Prince Archie）及莉莉貝公主（Princess Lilibet）留在加州。」

    哈利夫婦在2020年初宣布辭去英國王室職務，之後對王室發起猛烈批評，在白金漢宮宣布上述消息前，哈利夫婦是否出席加冕典禮曾充滿不確定性。

    哈利出席父王加冕典禮一事被認為非常敏感，因為他曾在今年1月出版爭議性暢銷回憶錄「備胎」（Spare，暫譯）。

    他在書中爆料英國王室內幕，例如聲稱哥哥威廉王子（Prince William）曾與他為了梅根爭吵，期間威廉對他動粗。1120413

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播