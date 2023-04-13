英國哈利王子將出席父王加冕典禮 妻子梅根將缺席

2023/04/13 00:48

〔中央社〕白金漢宮今天表示，哈利王子（Prince Harry）將出席父親英國國王查爾斯三世（King Charles III）在倫敦的加冕典禮，但他的妻子梅根馬克爾（Meghan Markle）將缺席。

法新社報導，白金漢宮發表聲明指出：「白金漢宮很高興證實，薩塞克斯公爵（Duke of Sussex，哈利的封號）將出席5月6日在西敏寺（Westminster Abbey）舉行的加冕典禮。」

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此外，白金漢宮聲明還提及：「薩塞克斯公爵夫人（Duchess of Sussex，梅根的封號）將與亞契王子（ Prince Archie）及莉莉貝公主（Princess Lilibet）留在加州。」

哈利夫婦在2020年初宣布辭去英國王室職務，之後對王室發起猛烈批評，在白金漢宮宣布上述消息前，哈利夫婦是否出席加冕典禮曾充滿不確定性。

哈利出席父王加冕典禮一事被認為非常敏感，因為他曾在今年1月出版爭議性暢銷回憶錄「備胎」（Spare，暫譯）。

他在書中爆料英國王室內幕，例如聲稱哥哥威廉王子（Prince William）曾與他為了梅根爭吵，期間威廉對他動粗。1120413

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