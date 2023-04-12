中國禁航27分鐘原因曝光 路透：衛星發射載具物體掉落

據路透報導，中國宣布在台灣北方空域劃設「禁航區」、時間由3天縮水為27分鐘的原因曝光，跟中國衛星發射載具的物體掉落有關。（路透）

2023/04/12 18:55

〔編譯楊芙宜／台北報導〕中國原本宣布16日至18日共3天時間在台灣北方的空域劃設「禁航區」，並已通知日本、南韓和台灣，但在台灣交通部今（12）日抗議後，中國民航部門已把管制飛航時間修改縮水為僅16日上午的27分鐘。路透報導，台灣和南韓交通部門相關官員表示，中國禁航27分鐘原因跟其衛星發射載具的物體掉落有關。

台灣國防部情報參謀次長室次長顏有賢中將表示，中國劃設的禁航區落在台灣防空識別區（ADIZ）內，約距離台灣北部海岸約85浬。

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日本週三表示，中國已通知從4月16日至18日在接近台灣的空域劃設禁航區，並說是有關於航太活動。

南韓交通部表示，中國告知韓方關閉空域27分鐘的原因，跟物體從衛星發射載具掉落有關。

台灣交通部指出，經抗議後，中國民航部門航太活動時間改為16日上午9時30分至57分，全程27分鐘。

根據分享飛航風險資訊的航空業會員組織「OPSGROUP」，上次中國於去年8月軍演期間實施的這類管制飛航限制，導致區內航班大受影響，部分機師被迫攜帶額外燃油。

稍早前，知情人士向路透透露，中國宣布的3天飛航禁令將影響來往東北亞和東南亞6成至7成航班，以及往來台灣、南韓、日本、北美洲的航班。

中國日前甫結束在台灣周邊的軍事演習，以回應台灣總統蔡英文最近過境美國加州時，會晤美國聯邦眾議院議長麥卡錫。

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