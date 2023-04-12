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    美國防機密不是從五角大廈外洩？美媒爆料可能是這機構

    美國政府正在進行跨部門合作調查洩密事件，除了許多國防機密外，也有不屬於五角大廈的機密文件曝光，表明洩密來源可能來自五角大樓以外。 （路透）

    美國政府正在進行跨部門合作調查洩密事件，除了許多國防機密外，也有不屬於五角大廈的機密文件曝光，表明洩密來源可能來自五角大樓以外。 （路透）

    2023/04/12 11:17

    〔即時新聞／綜合報導〕關於逾百份美國分析盟邦的軍事文件上月起陸續出現於「Discord」等社群媒體，美國及其盟友急於了解為何重要敏感且高度機密的檔案會輕易外洩，美國政府正在進行跨部門合作調查，除了許多國防機密，也有不屬於五角大廈的機密文件曝光，表明洩密來源可能來自五角大樓以外。

    據美《福斯新聞》報導，美國國防部近期陷入機密文件外洩風波，截至11日，在網路上已經曝光了53份一共上百頁機密，其中許多日期為2月23日和3月1日，包括烏克蘭戰爭和戰場評估等詳細信息，美國政府正在進行跨部門合作調查，而有美國官員認為，由於機密外洩事件牽連甚廣，調查可能要花費數個月時間才能完成。

    《福斯新聞》爆料，在曝光的機密文件中，還有不屬於國防部簡報的高度機密情報，這些情報似乎是由中央情報局（CIA）和國家安全局（NSA）等其他美國機構提供的，五角大樓內的人員不易獲取此情報，將其包含在內表明洩密可能來自五角大樓以外。

    五角大廈指出，國防部的首要任務是保衛國家，他們不會討論網上發布文件的有效性，但五角大廈的一個小組會繼續審查和評估網上流傳文件的真實性。

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