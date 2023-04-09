美國防機密大外洩 五眼聯盟惡夢

美國五角大廈超過一百份有關支援烏克蘭計畫，以及涉及中國、南韓、以色列內部事務的情資文件，近來遭外洩到社群平台，官方正十萬火急清查破口。（法新社檔案照）

2023/04/09 05:30

情報破口！ 不只援烏文件 中東、中國、印太簡報也外流

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國國防部有關支援烏克蘭反攻的機密文件外洩後，最新發現還有包括中東、中國到印太地區的簡報資料也遭流出，總計數量可能超過一百份，且可能僅是冰山一角。紐約時報引述資深情報官員說法，指這起事件被視為美國軍方多年來最嚴重的情報破口，甚至被形容為跨國情報組織「五眼聯盟」的惡夢，五角大廈及司法部皆已展開調查。

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多份關於美國及北約組織（NATO）支援烏克蘭細節的文件，包括武器與部隊交付時間，烏軍的部署狀況，包括防空系統位置和運作細節、防空飛彈數量、彈藥消耗估算，正在接受西方訓練的烏軍九個反攻旅的整備，美國與盟國偵察機於黑海執行任務的班表和路線等內容，近日在推特、Telegram、匿名網路留言板4chan等社群平台流傳，而七日又流傳新一批外洩機密情資，為翻拍投影片的檔案，其中一張是烏東一級戰區巴赫姆特戰況的地圖。

美國安、情報多單位 都有資料外洩

不僅如此，審閱過這些最新外流文件的安全分析師表示，其中包括有關中國、印太戰區、中東和恐怖主義等敏感內容，提供給美國防長奧斯汀和參謀首長聯席會議主席密利的每日情資彙報副本，中央情報局（CIA）官員關於以色列情治機構高層的報告，以及南韓政府內部對於向基輔出售火砲彈藥的討論等，且不乏未來的行動細節。此外，國防情報局（DIA）、分析間諜衛星資料的國家地理空間情報局（NGA）、國家安全局（NSA）及國務院情報研究局（BIR）等機構，也都有資料外洩，包括「最高機密」文件。

據了解，一張日期為今年二月廿三日的投影片，還標註「Secret/NoForn」字樣，代表這是不與外國分享的情資。荷蘭新聞查核組織「冒險者」（Bellingcat）研究員托勒指出，這起事件最早發生在三月一日，電玩遊戲Mincecraft的粉絲留言板Discord上出現標示著不同機密等級的文件照片，已有不少被刪除，但從公開資源蒐集的話，仍可下載六十多份文件。

五角大廈急找洩密源頭 烏陷資訊戰

五角大廈不願多談最新外流文件，但多名國安機構官員私下透露，他們急於找尋洩密源頭，甚至擔心還會有外洩資料陸續流出。前國防部副助理部長穆洛伊表示，這些外洩情資顯示五角大廈內部出現嚴重安全漏洞，似乎是有人蓄意洩密，企圖破壞烏美兩國和北約策劃反攻計畫的努力。

烏國總統澤倫斯基及軍方領袖七日開會後，強調會著重實施防範烏國國防計畫資料外洩的措施。在烏東作戰的烏軍指揮官貝雷扎則直言，當前戰事十分激烈，「我們正處在資訊戰甚至比直接的肢體衝突更關鍵的階段」。

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