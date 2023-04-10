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    《紐時》：美國防部文件外洩 揭露烏軍防空彈藥庫存將耗盡

    美國《紐約時報》指出，據美國官員與國防部外洩文件內容指出，烏克蘭的防空網路有被大批俄軍彈藥耗盡的風險，烏克蘭部分蘇聯製防空武器將在4月中耗盡。圖為S-300飛彈。（路透）

    美國《紐約時報》指出，據美國官員與國防部外洩文件內容指出，烏克蘭的防空網路有被大批俄軍彈藥耗盡的風險，烏克蘭部分蘇聯製防空武器將在4月中耗盡。圖為S-300飛彈。（路透）

    2023/04/10 11:41

    〔即時新聞／綜合報導〕美國國防部近期陷入情資外洩風波，美國當局正在調查外洩源頭。美國《紐約時報》指出，據美國官員與國防部外洩文件內容顯示，烏克蘭的防空網路有被大批俄軍彈藥耗盡的風險，烏克蘭部分蘇聯製防空武器將在4月中耗盡，保護前線部隊的烏軍防空系統將在5月底顯著減少。

    根據美國《紐約時報》報導，美國國防部近期洩漏的一份文件中指出，烏軍所使用的S-300防空飛彈、「山毛櫸」防空飛彈系統的庫存最快將在4月中耗盡，而這些飛彈是烏克蘭針對俄軍戰機與轟炸機的主要防禦力量。

    文件中評估，到了5月23日左右，烏克蘭保護前線部隊的防空系統將顯著減少，官員認為，如此一來俄軍可能會認為，俄軍戰機與轟炸機可在烏克蘭空域「安全參戰」，如此一來將直接威脅地面戰爭結果。不過此文件是在2月28日發布，近期才洩漏，目前還不清楚當時的評估條件是否已有變化。

    烏克蘭空軍司令部發言人伊納特（Yurii Ihnat）並沒有否認烏軍防空彈藥庫存短缺，表示西方合作夥伴若持續提供新系統，就可以取代已經用盡的防空彈藥。伊納特強調「重點是數量」，若要完全取代彈藥短缺的防空系統，烏克蘭還需要很多，「但我不會透露我們缺多少」。一位美國高級軍官表示，加強和更換防空系統，對於幫助烏克蘭在春季收復領土來說非常重要。

    不過即使俄羅斯不動用空軍，俄軍也持續以飛彈與自殺無人機對烏克蘭發動遠程打擊，打擊目標之餘也消耗烏克蘭的防空彈藥。「戰略暨國際研究中心」CSIS高級研究員卡拉科（Tom Karako）表示：「在許多狀況下，俄軍發射的巡弋飛彈都被大量烏軍防空飛彈攔截，俄軍此舉起到消耗作用，數學不用很好也可以算得出來，那就是烏軍的NASAMS防空系統、鷹式飛彈以及其他數量稀少的防空攔截武器，一直都處於彈藥庫存緊張的狀態。」

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