為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    蒙古戈壁沙漠吹到日韓 沙塵暴籠罩南韓全境

    南韓12日發布全境沙塵預警，PM10濃度為「很差」，細顆粒物（PM2.5）除了首都圈和江原道外，其餘地區皆為差或很差。沙塵暴籠罩示意圖。（路透）

    南韓12日發布全境沙塵預警，PM10濃度為「很差」，細顆粒物（PM2.5）除了首都圈和江原道外，其餘地區皆為差或很差。沙塵暴籠罩示意圖。（路透）

    2023/04/12 15:30

    〔即時新聞／綜合報導〕受到中國內蒙古高原和戈壁沙漠的沙塵影響，南韓12日發布全境沙塵預警，PM10濃度為「很差」，細顆粒物（PM2.5）除了首都圈和江原道外，其餘地區皆為差或很差，隨著西風沙塵暴也開始飄往日本，影響包括日本北部到西部的廣大地區。

    根據《韓聯社》報導，南韓沙塵暴級別分別「關注」、「注意」、「警惕」、「嚴重」；環境部國家環境研究所12日指出，受到中國蒙古高原和戈壁沙漠影響，截至今上午7點，各地可吸入顆粒物（PM10）濃度為「很差」，而全國的沙塵暴預警級別也從11日晚間5點的關注提高至12日上午7點的注意。

    截至今日上午7點止，PM10的濃度為很差，PM2.5濃度除首都圈與江原道為普通，其餘地區皆為差或很差，沙塵將持續至13日，由於沙塵暴吹入的西方也帶來冷空氣，因此今早氣溫為零下攝氏1度至零上9度左右，相較前1天下降約5至12度，首爾今上午8點氣溫5度、仁川6.4度、光州8.3度；目前江原道等全國各地出現乾燥天氣，預計14日可能出現降雨將有望緩解沙塵和乾燥氣候。

    據《朝日新聞》報導指出，來自中國沙塵暴也飄移至日本，據日本氣象廳預測，沙塵暴預計12至13日橫掃日本北部到西部的廣大地區，可能對交通系統造成危險，部分地區的水平能見度可能小於10公里。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    日韓關係加速正常化 最快下月重啟安保對談
    2023/03/28 13:30

    日韓關係加速正常化 最快下月重啟安保對談
    日韓關係正常化 矢板明夫：美主導「圍剿中國包圍網」形成
    2023/03/18 13:36

    日韓關係正常化 矢板明夫：美主導「圍剿中國包圍網」形成

    聲寶智慧空調 淨科技 洗淨最高標
    日韓破冰 前三星顧問：加速中國半導體邊緣化
    2023/03/12 15:53

    日韓破冰 前三星顧問：加速中國半導體邊緣化
    中國威脅使日韓和解 促成亞洲空前戰略調整
    2023/03/07 06:18

    中國威脅使日韓和解 促成亞洲空前戰略調整

    香港豪門媳廖家儀出走 華麗回歸八點檔
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播