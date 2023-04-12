蒙古戈壁沙漠吹到日韓 沙塵暴籠罩南韓全境

南韓12日發布全境沙塵預警，PM10濃度為「很差」，細顆粒物（PM2.5）除了首都圈和江原道外，其餘地區皆為差或很差。沙塵暴籠罩示意圖。（路透）

2023/04/12 15:30

〔即時新聞／綜合報導〕受到中國內蒙古高原和戈壁沙漠的沙塵影響，南韓12日發布全境沙塵預警，PM10濃度為「很差」，細顆粒物（PM2.5）除了首都圈和江原道外，其餘地區皆為差或很差，隨著西風沙塵暴也開始飄往日本，影響包括日本北部到西部的廣大地區。

根據《韓聯社》報導，南韓沙塵暴級別分別「關注」、「注意」、「警惕」、「嚴重」；環境部國家環境研究所12日指出，受到中國蒙古高原和戈壁沙漠影響，截至今上午7點，各地可吸入顆粒物（PM10）濃度為「很差」，而全國的沙塵暴預警級別也從11日晚間5點的關注提高至12日上午7點的注意。

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截至今日上午7點止，PM10的濃度為很差，PM2.5濃度除首都圈與江原道為普通，其餘地區皆為差或很差，沙塵將持續至13日，由於沙塵暴吹入的西方也帶來冷空氣，因此今早氣溫為零下攝氏1度至零上9度左右，相較前1天下降約5至12度，首爾今上午8點氣溫5度、仁川6.4度、光州8.3度；目前江原道等全國各地出現乾燥天氣，預計14日可能出現降雨將有望緩解沙塵和乾燥氣候。

據《朝日新聞》報導指出，來自中國沙塵暴也飄移至日本，據日本氣象廳預測，沙塵暴預計12至13日橫掃日本北部到西部的廣大地區，可能對交通系統造成危險，部分地區的水平能見度可能小於10公里。

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