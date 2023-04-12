害怕說真話？中國要求所有AI機器人接受安全審查

阿里巴巴11日推出阿里版 ChatGPT「通義千問」，聲稱能與人類進行多輪對話，具文案創作能力，甚至能根據菜名生成食譜，未來阿里巴巴所有產品都將接入通義千問。（路透檔案照）

2023/04/12 06:09

〔編譯林雨萱／綜合報導〕聊天機器人ChatGPT等生成式人工智慧（Generative AI）蓬勃發展，在中國電子商務巨擘阿里巴巴11日推出「通義千問」之際，中國國家網信辦同日發布「生成式人工智能服務管理辦法」徵求意見稿，要求所有生成式AI內容必須「體現社會主義核心價值」、審查政治敏感議題，而且所有AI機器人在公開發表之前，必須接受安全審查。

眾所周知，毛澤東曾在1955年向新華社負責人吳冷西說：「把地球管起來！讓全世界都聽到我們的聲音！」2009年，中國決定投入450億人民幣，在全球推廣「大外宣計畫」，藉此與西方媒體「爭奪話語權」。如今中國愈趨封閉，為了防堵西方的資訊滲透，轉而透過各種管制潛在性地減緩中國的人工智慧研發，以換取AI技術更有序和符合當局要求地應用。

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2023阿里雲峰會11日在北京召開，阿里雲智能首席技術官周靖人正式宣布推出通義千問，聲稱通義千問是一個超大規模的語言模型，功能包括多輪對話、文案創作、邏輯推理、多模態理解、多語言支持，能與人類進行多輪交互，融入多模態的知識理解，具有非常強大的文案創作能力，能夠續寫小說、編寫郵件、做SWOT分析、生成商品描述，還能根據菜名生成食譜、寫情書，甚至寫詩。

阿里巴巴集團董事會主席兼執行長張勇表示，未來阿里巴巴所有產品將接入通義千問，進行全面改造，包括釘釘、天貓精靈等產品接入通義千問測試後，變得聰明很多。例如，辦公軟體釘釘接入通義千問測試後，可自動生成工作方案，也可以在會議紀要後自動生成總結和待辦事項，還能拍一張功能草圖自動生成小程式。

中國已封鎖矽谷新創公司OpenAI研發的聊天機器人ChatGPT。而隨著中國科技巨擘競相推出挑戰ChatGPT的新工具，官方也開始研擬相關制裁。「生成式人工智能服務管理辦法」第4條明文要求，生成式AI產製內容應體現社會主義核心價值，而且不得含有顛覆國家政權、推翻社會主義體制、煽動國家分裂、破壞國家統一，宣揚恐怖主義、極端主義，宣揚民族仇恨、民族歧視，暴力、淫穢色情資訊，虛假資訊，以及可能擾亂經濟和社會秩序的內容。

按照規定，生成式AI產品提供公眾服務前，應依照「具有輿論屬性或社會動員能力的互聯網信息服務安全評估規定」向國家網信部門申報安全評估，並依照「互聯網信息服務算法推薦管理規定」履行算法備案和變更、註銷備案手續。

路透報導，任何違犯規定的人員和公司，將可能面臨罰款和刑事調查和指控，這些規定還將阻止外國企業試圖在中國提供人工智慧服務，令中國公司受益。

中國嚴格的言論審查制度，顯然影響企業研發聊天機器人的成效。紐約時報此前引述史丹佛大學（Stanford University）中國經濟與制度研究中心高級研究學者許成鋼表示，中國的聊天機器人達不到ChatGPT的水準，就是因為中國的審查制度綁手綁腳，以致聊天機器人的發展受限。例如，百度自行研發的類ChatGPT模型「文心一言」，華爾街日報測試提問中國國家主席習近平是否是一位好領導人，獲得的回覆卻是「提問無法通過安全審核。」

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