為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    害怕說真話？中國要求所有AI機器人接受安全審查

    阿里巴巴11日推出阿里版 ChatGPT「通義千問」，聲稱能與人類進行多輪對話，具文案創作能力，甚至能根據菜名生成食譜，未來阿里巴巴所有產品都將接入通義千問。（路透檔案照）

    阿里巴巴11日推出阿里版 ChatGPT「通義千問」，聲稱能與人類進行多輪對話，具文案創作能力，甚至能根據菜名生成食譜，未來阿里巴巴所有產品都將接入通義千問。（路透檔案照）

    2023/04/12 06:09

    〔編譯林雨萱／綜合報導〕聊天機器人ChatGPT等生成式人工智慧（Generative AI）蓬勃發展，在中國電子商務巨擘阿里巴巴11日推出「通義千問」之際，中國國家網信辦同日發布「生成式人工智能服務管理辦法」徵求意見稿，要求所有生成式AI內容必須「體現社會主義核心價值」、審查政治敏感議題，而且所有AI機器人在公開發表之前，必須接受安全審查。

    眾所周知，毛澤東曾在1955年向新華社負責人吳冷西說：「把地球管起來！讓全世界都聽到我們的聲音！」2009年，中國決定投入450億人民幣，在全球推廣「大外宣計畫」，藉此與西方媒體「爭奪話語權」。如今中國愈趨封閉，為了防堵西方的資訊滲透，轉而透過各種管制潛在性地減緩中國的人工智慧研發，以換取AI技術更有序和符合當局要求地應用。

    2023阿里雲峰會11日在北京召開，阿里雲智能首席技術官周靖人正式宣布推出通義千問，聲稱通義千問是一個超大規模的語言模型，功能包括多輪對話、文案創作、邏輯推理、多模態理解、多語言支持，能與人類進行多輪交互，融入多模態的知識理解，具有非常強大的文案創作能力，能夠續寫小說、編寫郵件、做SWOT分析、生成商品描述，還能根據菜名生成食譜、寫情書，甚至寫詩。

    阿里巴巴集團董事會主席兼執行長張勇表示，未來阿里巴巴所有產品將接入通義千問，進行全面改造，包括釘釘、天貓精靈等產品接入通義千問測試後，變得聰明很多。例如，辦公軟體釘釘接入通義千問測試後，可自動生成工作方案，也可以在會議紀要後自動生成總結和待辦事項，還能拍一張功能草圖自動生成小程式。

    中國已封鎖矽谷新創公司OpenAI研發的聊天機器人ChatGPT。而隨著中國科技巨擘競相推出挑戰ChatGPT的新工具，官方也開始研擬相關制裁。「生成式人工智能服務管理辦法」第4條明文要求，生成式AI產製內容應體現社會主義核心價值，而且不得含有顛覆國家政權、推翻社會主義體制、煽動國家分裂、破壞國家統一，宣揚恐怖主義、極端主義，宣揚民族仇恨、民族歧視，暴力、淫穢色情資訊，虛假資訊，以及可能擾亂經濟和社會秩序的內容。

    按照規定，生成式AI產品提供公眾服務前，應依照「具有輿論屬性或社會動員能力的互聯網信息服務安全評估規定」向國家網信部門申報安全評估，並依照「互聯網信息服務算法推薦管理規定」履行算法備案和變更、註銷備案手續。

    路透報導，任何違犯規定的人員和公司，將可能面臨罰款和刑事調查和指控，這些規定還將阻止外國企業試圖在中國提供人工智慧服務，令中國公司受益。

    中國嚴格的言論審查制度，顯然影響企業研發聊天機器人的成效。紐約時報此前引述史丹佛大學（Stanford University）中國經濟與制度研究中心高級研究學者許成鋼表示，中國的聊天機器人達不到ChatGPT的水準，就是因為中國的審查制度綁手綁腳，以致聊天機器人的發展受限。例如，百度自行研發的類ChatGPT模型「文心一言」，華爾街日報測試提問中國國家主席習近平是否是一位好領導人，獲得的回覆卻是「提問無法通過安全審核。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中網信辦研擬監管生成式AI 要求內容「不得含有顛覆國家政權」
    2023/04/11 22:08

    中網信辦研擬監管生成式AI 要求內容「不得含有顛覆國家政權」
    Google前CEO警告：暫緩AI研究 中國將乘隙而入
    2023/04/07 15:17

    Google前CEO警告：暫緩AI研究 中國將乘隙而入

    名毅吾山Ⅱ 靚山 鄰近安康森林公園
    防中國獨大「制定AI規則」！ 布林肯籲美國應重返聯合國教科文組織
    2023/03/24 13:18

    防中國獨大「制定AI規則」！ 布林肯籲美國應重返聯合國教科文組織
    聊天機器人難審查 中國封殺ChatGPT
    2023/02/23 05:30

    聊天機器人難審查 中國封殺ChatGPT

    空調選購指標 兼顧清潔抑菌為首選
    自由日日shoot》美國之音實測示警 ChatGPT恐淪中國宣傳利器
    2023/02/22 05:30

    自由日日shoot》美國之音實測示警 ChatGPT恐淪中國宣傳利器
    美應把握AI技術優勢 抗中數位專制
    2023/02/22 05:30

    美應把握AI技術優勢 抗中數位專制
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播